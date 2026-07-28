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Động đất 7,1 độ Richter gây tổn thất ở Nhật Bản, có cảnh báo sóng thần
Video Thế giới

Động đất 7,1 độ Richter gây tổn thất ở Nhật Bản, có cảnh báo sóng thần

Trúc Huỳnh - Văn Khoa
Cơ quan Khí tượng Nhật Bản (JMA) thông báo một trận động đất mạnh 7,1 độ Richter đã xảy ra tại tỉnh Kumamoto thuộc miền nam của Nhật Bản vào chiều nay 28.7.

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