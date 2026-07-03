Sống sót qua 8 ngày kẹt dưới gạch vụn sau động đất Venezuela

Sau hơn một tuần bị kẹt dưới đống đổ nát ở Catia La Mar (Venezuela), ông Hernan Alberto Gil, một nhân viên bảo vệ 44 tuổi, được đưa ra khỏi đống đổ nát của trung tâm thương mại 9 tầng nơi ông đang làm việc khi hai trận động đất mạnh xảy ra.

Theo Tổng thống El Salvador Nayib Bukele, các nhân viên cứu hộ từ Chile, Mỹ, Bồ Đào Nha, Mexico, Costa Rica, Venezuela và El Salvador đã cùng nhau đưa ông Gil đến nơi an toàn.

Ông cho biết công tác giải cứu ông Gil bắt đầu từ hôm 29.6, khi các nhân viên cứu hộ cung cấp nước cho ông qua ống, nhưng họ cần đào hai đường hầm riêng biệt để tiếp cận ông do cấu trúc không ổn định.

Vợ của ông Gil, bà Gusbimar Gonzalez, cho biết ban đầu bà không biết chồng mình có sống sót hay không. Bà gọi ông là "chiến binh" sau tất cả những gì ông đã chịu đựng.

Bác sĩ Luis Rodriguez, người điều trị cho ông Gil trong xe cứu thương sau khi ông được giải thoát, cho biết ông ở trong tình trạng ổn định trong suốt hành trình đến phòng khám.

"Đó thực sự là một phép màu. Và, tất nhiên, là nhờ công sức của các nhân viên cứu hộ đã ở bên ông suốt phần lớn thời gian đó, động viên, giữ nước và truyền thực phẩm cho ông. Đó cũng là yếu tố then chốt giúp ông có được tình trạng như vậy", ông Rodriguez chia sẻ.

Nhân viên cứu hộ đưa ông Hernan Alberto Gil ra khỏi đống đổ nát tại La Guaira, Venezuela ẢNH: REUTERS

Hai trận động đất có cường độ 7,2 và 7,5 độ richter xảy ra cách nhau chưa đầy một phút gần 8 ngày trước, khiến hơn 2.200 người thiệt mạng, theo chính phủ Venezuela.

Số người vẫn được liệt kê là mất tích trên một danh sách trực tuyến không chính thức nhưng được sử dụng rộng rãi đã giảm xuống còn khoảng 38.000 vào sáng 2.7, sau khi đạt đỉnh gần 60.000.

Một đặc phái viên của Liên Hiệp Quốc trong tuần này cho biết đang mua 10.000 túi đựng thi thể cho Venezuela và Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS) ước tính có thể có hơn 10.000 người thiệt mạng.