Số tử vong vì động đất tăng, Venezuela chuẩn bị 10.000 túi đựng thi thể

Vào ngày 29.6, một nam thanh niên được kéo ra từ một tòa nhà bị sập ở bang La Guaira trong thảm họa động đất kép. Theo tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodriguez, nạn nhân đã bị mắc kẹt dưới đống đổ nát trong 106 giờ sau khi hai trận động đất xảy ra ở Venezuela.

Anh đã cảm ơn những người cứu hộ, và gọi họ là những thiên thần được Chúa phái đến.

Nhưng những cuộc giải cứu kỳ diệu như thế này ngày càng trở nên hiếm hoi, và sự thất vọng đã gia tăng trong số những người sống sót.

Hôm 28.6, một số người đã chặn các thiết bị cứu hộ để đòi hỏi phải tìm kiếm người thân mất tích của họ. Một người hét lớn: “Tôi đã kéo con gái mình ra được một nửa. Tôi đã kéo con gái mình ra được một nửa. Họ sẽ không thể di chuyển (máy móc) khỏi đó. Tôi chẳng còn gì để mất - cứ để họ giết tôi nếu họ muốn”.

Các thành viên của Trung đoàn Huấn luyện và Can thiệp An ninh Dân sự số 7 của Pháp đang ghi nhận thiệt hại tại một tòa nhà bị hư hại ở Catia La Mar, bang La Guaira (Venezuela), ngày 29.6.2026 ẢNH: REUTERS

Trong khi đó, lãnh đạo phe đối lập Maria Corina Machado cho biết chính phủ Venezuela đã chặn bà nhập cảnh từ Panama và cáo buộc họ cản trở viện trợ.

Chủ tịch Quốc hội Jorge Rodriguez cho biết 15 nơi trú ẩn đã được thiết lập ở La Guaira. Tại Caraballeda, một sân golf được chuyển đổi thành nơi trú ẩn cho hàng trăm người mất nhà cửa sau trận động đất.

Chính phủ hôm 29.6 cho biết số người chết đã lên tới hơn 1.700 người. Hiện chưa rõ có bao nhiêu người vẫn còn bị mắc kẹt, nhưng trên các trang web nơi người dân đăng ký người thân mất tích cho thấy khoảng 45.000 người vẫn chưa được tìm thấy.

Điều phối viên nhân đạo thường trú của Liên Hiệp Quốc tại Venezuela cho biết 10.000 túi đựng thi thể đang được chuẩn bị theo một thỏa thuận với chính quyền.