Lực lượng cứu hộ cứu nạn Bộ Quốc phòng, Bộ Công an xuất quân hỗ trợ Venezuela

82 cán bộ, chiến sĩ QĐND Việt Nam tham gia hỗ trợ khắc phục thảm họa

Tại hội nghị giao nhiệm vụ cho các đơn vị và lực lượng tham gia đoàn công tác của QĐND Việt Nam hỗ trợ Venezuela khắc phục hậu quả động đất, thay mặt thường vụ Quân ủy Trung ương, lãnh đạo Bộ Quốc phòng, đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng nhấn mạnh đây là nhiệm vụ quốc tế cao cả, góp phần thể hiện sinh động phương châm, quan điểm đối ngoại của Đảng, Nhà nước ta; góp phần nâng cao uy tín, vị thế của Việt Nam trong các hoạt động ứng phó thảm họa toàn cầu, cũng như khẳng định mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đối tác toàn diện tốt đẹp giữa Việt Nam và Venezuela.

Đây là lần thứ 3 QĐND Việt Nam đưa lực lượng, phương tiện ra nước ngoài thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ nhân đạo, cứu trợ thảm họa. Trong số các quân nhân tham gia thực hiện nhiệm vụ đợt này, nhiều người đã tham gia hỗ trợ Thổ Nhĩ Kỳ và Myanmar khắc phục thảm họa động đất năm 2023 và 2025.

Lực lượng hậu cần - kỹ thuật Bộ Quốc phòng vận chuyển hàng hóa, lương thực, thực phẩm chuẩn bị lên đường sang Venezuela ẢNH: TTXVN

Đại tướng Nguyễn Tân Cương lưu ý các cán bộ, chiến sĩ chú trọng phối hợp chặt chẽ với lực lượng CAND Việt Nam cũng như các lực lượng quốc tế, chính quyền, nhân dân nước sở tại; chủ động giúp nhân dân nước sở tại trong điều kiện cho phép; chú trọng bảo đảm kỷ luật, an toàn về người và trang bị; chấp hành quy định pháp luật của nước sở tại và khu vực địa phương nơi đoàn công tác thực hiện nhiệm vụ. Các quân nhân cần phát huy tốt truyền thống, phẩm chất tốt đẹp của Bộ đội Cụ Hồ, kết hợp tuyên truyền bằng các hành động cụ thể để nâng cao hình ảnh, vị thế của QĐND Việt Nam, tạo ấn tượng tốt đẹp với bạn bè quốc tế và chính quyền, nhân dân Venezuela.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương nêu rõ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, với tinh thần "tướng quân tại ngoại", các chỉ huy chủ động bàn bạc, thống nhất giải quyết những vấn đề thuộc thẩm quyền; đối với vấn đề vượt thẩm quyền cần kịp thời báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo. Tổng tham mưu trưởng QĐND Việt Nam tin tưởng, với ý chí quyết tâm và tinh thần "Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua", Đoàn công tác sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Thông tin về công tác chuẩn bị, thiếu tướng Phạm Hải Châu, Phó cục trưởng Cục Cứu hộ - Cứu nạn (Bộ Tổng tham mưu) cho biết lực lượng tham gia hỗ trợ Venezuela khắc phục thảm họa động đất gồm 82 người, trong đó có 26 sĩ quan, 56 quân nhân chuyên nghiệp. Trang thiết bị, hàng hóa mang theo dự kiến khoảng 88 tấn, gồm cả trang thiết bị làm nhiệm vụ và hỗ trợ Venezuela. Trong đó hàng hóa hỗ trợ và làm nhiệm vụ có 50 tấn lương khô, 1.600 bộ nhà bạt và 15 máy phát điện được bao gói trong 628 kiện cùng 8 chó nghiệp vụ.

Dự kiến, đoàn công tác sẽ từ sân bay Nội Bài đến sân bay Maiquetia (cách thủ đô Caracas khoảng 40 km) bằng máy bay hàng không dân dụng; tiếp tục cơ động từ sân bay Maiquetia đến thành phố Caracas (nơi thực hiện nhiệm vụ) bằng phương tiện ô tô do Văn phòng Tùy viên Quốc phòng Việt Nam tại Venezuela phối hợp với nước bạn để bảo đảm. Tại Venezuela, đoàn công tác sẽ phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Tùy viên Quốc phòng Việt Nam tại Venezuela và các cơ quan chức năng của bạn để xác định địa điểm thực hiện nhiệm vụ.

Hiện nay, các cơ quan đang tích cực phối hợp với hãng hàng không để có chuyến bay sớm nhất đưa đoàn công tác đi thực hiện nhiệm vụ. Tổng thời gian bay dự kiến đến sân bay Maiquetia khoảng 24 tiếng. Thời gian dự kiến thực hiện nhiệm vụ tại Venezuela khoảng 20 ngày. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, đoàn công tác sẽ thường xuyên cập nhật tình hình và báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ về Bộ Tổng tham mưu, Bộ Quốc phòng để kịp thời chỉ đạo, điều hành.

Luôn sẵn sàng có mặt

Cùng ngày, thượng tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng Bộ Công an, chủ trì lễ xuất quân đội cứu nạn, cứu hộ lên đường làm nhiệm vụ tại Venezuela. Cùng dự có bà Estela del Valle Quijada Suarez, Đại biện lâm thời Đại sứ quán Venezuela tại Việt Nam; đại tá Phạm Hùng Dương, Phó cục trưởng Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Trưởng đoàn công tác cùng 41 thành viên trong đoàn.

Trận động đất xảy ra ngày 24.6 đã để lại hậu quả đặc biệt nặng nề tại Venezuela. Theo thông tin cập nhật đến ngày 28.6, đã có hơn 1.400 người thiệt mạng, hơn 50.000 người mất tích và hàng chục nghìn ngôi nhà bị phá hủy. Trước những mất mát ấy, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Chính phủ, Bộ Công an quyết định cử lực lượng sang Venezuela hỗ trợ tìm kiếm nạn nhân, cứu nạn, cứu hộ và khắc phục hậu quả thiên tai.

Cán bộ, chiến sĩ CAND Việt Nam tham gia đoàn công tác cứu nạn, cứu hộ tại Venezuela Ảnh: TTXVN

Phát biểu tại lễ xuất quân, Thứ trưởng Lê Văn Tuyến gửi lời chia buồn sâu sắc tới Chính phủ, nhân dân Venezuela và gia đình các nạn nhân. Thứ trưởng khẳng định, việc Việt Nam kịp thời cử lực lượng tới vùng thiên tai không chỉ nhằm hỗ trợ người dân đang gặp hoạn nạn mà còn thể hiện tình đoàn kết quốc tế, trách nhiệm nhân đạo và mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam và Venezuela.

Đoàn công tác được Bộ Công an phối hợp Bộ Quốc phòng thành lập, gồm những cán bộ, chiến sĩ có chuyên môn, kinh nghiệm trong tìm kiếm nạn nhân tại hiện trường công trình sập đổ, y tế khẩn cấp, thông tin liên lạc, hậu cần kỹ thuật và chỉ huy cứu hộ. Cùng với phương tiện chuyên dụng, thiết bị dò tìm, vật tư y tế và các điều kiện hậu cần cần thiết. Mọi công tác chuẩn bị được hoàn tất để đoàn có thể bắt tay vào nhiệm vụ ngay khi tới hiện trường.

Thứ trưởng Lê Văn Tuyến yêu cầu các thành viên trong đoàn giữ vững bản lĩnh, đoàn kết, chấp hành nghiêm kỷ luật và chủ động phối hợp với lực lượng sở tại. Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, an toàn của cán bộ, chiến sĩ phải được đặt lên hàng đầu, song song với yêu cầu khẩn trương tìm kiếm và cứu giúp người dân vùng thiên tai. Mỗi người trong đoàn mang theo một nhiệm vụ cụ thể nhưng phía sau nhiệm vụ ấy còn là hình ảnh đất nước, con người Việt Nam nhân ái, trách nhiệm, luôn sẵn sàng có mặt khi bạn bè quốc tế cần sự sẻ chia.

Phát biểu tại lễ xuất quân, bà Estela del Valle Quijada Suarez bày tỏ cảm ơn Đảng, Nhà nước, Chính phủ và Bộ Công an Việt Nam đã kịp thời cử lực lượng sang hỗ trợ Venezuela. Theo Đại biện lâm thời Đại sứ quán Venezuela, sự hiện diện của lực lượng cứu nạn, cứu hộ Việt Nam trong thời điểm đất nước Venezuela đang chịu những mất mát to lớn có ý nghĩa vượt ra ngoài sự hỗ trợ về nhân lực và phương tiện. Đó còn là biểu tượng của tình hữu nghị, sự đồng cảm và mối gắn bó giữa nhân dân hai nước.

Bà Estela del Valle Quijada Suarez tin tưởng bằng kinh nghiệm, tinh thần trách nhiệm và lòng quả cảm, đoàn công tác Việt Nam sẽ góp phần giúp người dân vùng động đất tại Venezuela vượt qua những ngày khó khăn nhất.