Dòng điện đã thắp lên hy vọng, ước mơ và tương lai của biết bao con người

Ước mơ của tôi được chắp cánh từ một điều rất đỗi bình dị - dòng điện nơi thành phố mang tên Bác, thứ ánh sáng âm thầm nhưng bền bỉ đã đồng hành cùng tôi suốt hành trình trưởng thành.

Nhớ những đêm ở ký túc xá, cả phòng cùng nhau học bài dưới ánh đèn

Tôi sinh ra trong một gia đình không khá giả. Tuổi thơ tôi gắn liền với những ngày tháng cha mẹ tảo tần, chắt chiu từng đồng để nuôi các con ăn học. Biến cố ập đến khi cha tôi qua đời, gánh nặng mưu sinh dồn hết lên đôi vai gầy của mẹ. Từ đó, trong tôi chỉ có một ước mơ giản dị: học hành đến nơi đến chốn, có một công việc ổn định để lo cho mẹ, để bản thân không trở thành gánh nặng cho gia đình và xã hội.

Nhưng ước mơ ấy đã có lúc tưởng chừng quá xa vời. Khi cái ăn, cái mặc còn là nỗi lo thường trực thì chuyện học hành dường như là một hành trình đầy thử thách. Sau nhiều đắn đo, tôi quyết định tiếp tục thi đại học, mang theo hy vọng mong manh về một tương lai tốt hơn.

Những người giữ cho dòng điện luôn ổn định Ảnh: EVNHCMC

Nếu thiếu đi dòng điện ổn định và bền bỉ ấy, hành trình trưởng thành của tôi sẽ khó khăn hơn rất nhiều Ảnh: TGCC

Tôi chọn TP.HCM làm nơi bắt đầu hành trình mới. Từ khi còn nhỏ, tôi đã nghe nhiều về thành phố này - một đô thị năng động, hiện đại. Trong trí tưởng tượng của tôi khi ấy, đó là một thế giới hoàn toàn khác, rực rỡ và xa xôi. Và rồi, ngày tôi đặt chân đến, mọi thứ không còn là giấc mơ nữa mà trở thành hiện thực.

Bốn năm đại học trôi qua với biết bao kỷ niệm. Tôi nhớ những đêm ở ký túc xá, cả phòng cùng nhau học bài dưới ánh đèn sáng, ai cũng cố gắng cho kỳ thi phía trước. Tôi nhớ những buổi lên lớp, khi bài giảng trở nên sinh động nhờ hình ảnh và video trình chiếu. Là một sinh viên nghèo, tôi không có điều kiện giải trí như nhiều bạn khác. Niềm vui của tôi đơn giản là xem những bộ phim miễn phí, đọc tin tức, học thêm kỹ năng qua internet.

Dòng điện đã giúp hành trình trưởng thành của tôi đỡ khó khăn đi rất nhiều

Tất cả những điều tưởng chừng bình thường ấy lại có một điểm chung: đều cần đến điện. Điện đã trở thành một phần không thể thiếu trong hành trình học tập của tôi. Nhờ có điện, tôi có thể tiếp cận tri thức một cách trực quan, dễ hiểu hơn. Nhờ có điện, tôi có thể tự học vào buổi tối, ôn bài, làm bài tập mà không bị gián đoạn. Nhờ có điện, tôi có thể kết nối với thế giới bên ngoài, cập nhật kiến thức mới, mở rộng hiểu biết. Và cũng nhờ có điện, tôi có những phút giây thư giãn để cân bằng cuộc sống.

Dù quê tôi ở An Giang, nhưng TP.HCM từ lâu đã trở thành quê hương thứ hai. Nơi đây không chỉ cho tôi tri thức mà còn cho tôi cơ hội trưởng thành. Sau khi tốt nghiệp, tôi tìm được một công việc dù chưa phải là thành công lớn, nhưng đủ để tôi tự lo được cho bản thân và phụ giúp mẹ.

Nhìn lại chặng đường đã qua, tôi nhận ra rằng hành trình ấy không chỉ được xây dựng bằng nỗ lực cá nhân mà còn có sự đồng hành của những yếu tố thầm lặng. Trong đó, dòng điện chính là một "người bạn đồng hành" bền bỉ, là nền tảng cho việc học tập và phát triển. Nó không chỉ thắp sáng căn phòng, mà còn thắp sáng cả con đường phía trước của tôi. Nhờ có điện, khoảng cách giữa một sinh viên nghèo và thế giới rộng lớn được rút ngắn lại.

Không chỉ riêng tôi, mỗi năm có biết bao học sinh, sinh viên từ khắp mọi miền đất nước đến TP.HCM học tập và lập nghiệp. Dòng điện nơi đây vẫn ngày đêm bền bỉ thắp sáng, phục vụ học tập, nghiên cứu, làm việc, sinh hoạt. Thành phố này có thể vận hành liên tục, các trường học có thể giảng dạy hiệu quả, các doanh nghiệp có thể phát triển - tất cả đều gắn liền với một hệ thống điện ổn định, hiện đại. Ánh sáng ấy không chỉ soi sáng không gian mà còn thắp lên hy vọng, ước mơ và tương lai của biết bao con người.

Dòng điện vẫn ngày đêm bền bỉ thắp sáng những ước mơ tôi Ảnh: TGCC

Và phía sau ánh sáng tưởng chừng hiển nhiên ấy là sự đóng góp không ngừng nghỉ của Tổng công ty Điện lực TP.HCM cùng các cán bộ, công nhân viên ngành điện. Họ là những người làm việc trong điều kiện khắc nghiệt, sẵn sàng có mặt khi sự cố xảy ra, bất kể ngày hay đêm. Những cơn mưa lớn, những ngày nắng gắt hay những tình huống nguy hiểm không ngăn được họ giữ cho dòng điện luôn thông suốt.

Họ giống như những "chiến binh thầm lặng", âm thầm góp phần làm nên sự vận hành ổn định của một đô thị lớn. Với tôi, họ chính là những "người thắp sáng ước mơ" theo đúng nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Nhờ có họ, những con đường luôn rực sáng, những mái nhà luôn ấm áp, những giảng đường luôn đầy ắp tri thức. Và cũng nhờ có họ, những ước mơ như tôi ngày nào mới có cơ hội được nuôi dưỡng và trưởng thành.

Dòng điện nơi thành phố mang tên Bác vì thế không chỉ đơn thuần là năng lượng. Nó là biểu tượng của sự kết nối - kết nối con người với tri thức, với cơ hội, với tương lai. Nó là dòng chảy âm thầm nhưng mạnh mẽ, đưa những ước mơ nhỏ bé như tôi ngày nào tiến gần hơn đến hiện thực. Và tôi tin rằng, ở đâu đó ngoài kia, vẫn còn rất nhiều câu chuyện như tôi - những con người được nâng đỡ bởi ánh sáng tưởng chừng bình dị nhưng vô cùng quý giá.

Nếu được nói một lời tri ân, tôi muốn gửi đến những con người ngành điện - những người đã và đang giữ cho ánh sáng không bao giờ tắt. Chính nhờ họ, những căn phòng nhỏ vẫn sáng đèn mỗi đêm, những giảng đường vẫn rộn ràng tri thức, và những ước mơ vẫn tiếp tục được nuôi dưỡng. Tôi tin rằng, chỉ cần còn ánh sáng, còn niềm tin, thì ước mơ sẽ còn đường để đi tiếp.