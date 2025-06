Dòng điện thoại của Trump Mobile tự gỡ mác ‘sản xuất tại Mỹ’?

Website Trump Mobile với hình ảnh quảng cáo dòng điện thoại T1 Phone ảnh: afp

Trang tin công nghệ The Verge hôm 26.6 cho hay website của Trump Mobile đã lặng lẽ điều chỉnh nội dung cho rằng dòng điện thoại T1 Phone "Made in the USA".

Thay vào đó, trang web của Trump Mobile thể hiện ngôn từ ít cụ thể hơn khi cho rằng dòng T1 Phone được "thiết kế với giá trị Mỹ trong tâm trí".

Theo mô tả mới, T1 Phone được "mang đến từ Mỹ", và "với bàn tay người Mỹ đằng sau mỗi thiết bị". Thế nhưng, website không còn cho biết dòng điện thoại sẽ được sản xuất nội địa.

Mô tả về phần cứng của thiết bị cũng được điều chỉnh.

Ban đầu, Trump Mobile quảng bá T1 Phone có màn hình 17,2 cm, nhưng thông số này hiện được giảm xuống còn 15,9 cm.

Website hứa hẹn một dòng điện thoại "màu vàng, mượt mà, được thiết kế theo hướng hiệu suất và được tượng hình, chế tạo ở Mỹ cho những khách hàng kỳ vọng điều tốt nhất từ nhà mạng của họ".

Trả lời báo USA Today hôm 26.6, người phát ngôn Trump Mobile Chris Walker bác bỏ những hoài nghi cho rằng kế hoạch sản xuất T1 Phone đã thay đổi.

"Dòng T1 Phone được hãnh diện sản xuất ở Mỹ", ông Walker nói, thêm rằng những đồn đoán ngược lại hoàn toàn không chính xác.

T1 Phone hiện có giá niêm yết 499 USD, tức rơi vào ngưỡng điện thoại tầm trung, và khách hàng có thể cọc 100 USD nếu muốn đặt hàng từ bây giờ.

Còn gói nhà mạng mỗi tháng của Trump Mobile, còn gọi 47 Plan, có giá 47,45 USD, hai con số biểu tượng cho hai nhiệm kỳ của Tổng thống Trump. Gói này có thời gian gọi điện và tin nhắn không hạn chế, và dữ liệu tốc độ cao 20 GB.

Dịch vụ mạng của Trump Mobile sẽ sử dụng năng lực của 3 nhà mạng chính của Mỹ là T-Mobile US, Verizon Communications và AT&T.