Đóng góp tích cực cho trẻ em, Generali được ghi danh ‘Doanh nghiệp vì cộng đồng’

Với chủ đề "Phát triển bền vững và xa hơn", sự kiện Saigon Times CSR 2023 tiếp tục nhấn mạnh tầm quan trọng của tiêu chí bền vững trong các hoạt động CSR (Corporate Social Responsibily - trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp). Là thành viên của Tập đoàn Generali -đơn vị top đầu lĩnh vực Bảo hiểm trong Bảng xếp hạng chỉ số phát triển bền vững Dow Jones toàn cầu và châu Âu 2021, Generali Việt Nam xác định phát triển bền vững chính là nền tảng cho chiến lược kinh doanh, với những cam kết đóng góp dài hạn cho cộng đồng.

Đầu tư cho tương lai tươi sáng của trẻ thơ

Thúc đẩy sự phát triển của trẻ thơ và hỗ trợ cho các gia đình Việt Nam con nhỏ từ 0-6 tuổi là trọng tâm trong định hướng hoạt động cộng đồng của Generali Việt Nam, tiêu biểu là chương trình giáo dục về làm cha mẹ "Sinh Con, Sinh Cha". Đây là dự án cộng đồng trọng điểm của Generali Việt Nam từ năm 2020 đến nay, thành công chia sẻ các kiến thức và kinh nghiệm nuôi dạy chăm sóc trẻ tới hàng ngàn cha mẹ, giáo viên, cán bộ mầm non tại nhiều hội thảo trên cả nước và chuỗi tiểu phẩm giáo dục thú vị trên YouTube. Trên hành trình hàng chục tỉnh thành mà Generali đi qua, nơi nào "Sinh Con, Sinh Cha" cũng nhận được rất nhiều những chia sẻ xúc động và sự hưởng ứng nhiệt tình của các bậc phụ huynh.

"Sinh con, Sinh Cha" là chương trình giáo dục cộng đồng trọng điểm của Generali Việt Nam

Đẩy mạnh các hoạt động bảo trợ trẻ em, Generali Việt Nam còn kêu gọi đông đảo nhân viên, tư vấn viên và cộng đồng chung tay gây quỹ với các dự án nổi bật như "Sức khỏe trao mình – Trường mới trao em", "Bếp ấm cho em" cùng 10.000 bữa ăn sáng cho các em vùng cao… Toàn bộ nguồn quỹ quyên góp đã được chuyển cho Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam xây dựng và cải tạo trường mới an toàn, khang trang cho các em nhỏ dân tộc Brũ - Vân Kiều tại điểm trường Đồng Đờng, thuộc Trường mầm non Sơn Ca, xã Mờ O, huyện Đkrông. Căn bếp sạch đẹp cho những bữa ăn đủ đầy hơn, cùng sách vở, đồ chơi cũng đã mang đến niềm vui cho hàng trăm em nhỏ dân tộc Thái và H'Mông trường mầm non Ban Mai, xã Xa Dung, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên.

"Trường mới cho em" từ nguồn quỹ quyên góp của Generali tại xã Mò Ó, huyện Đakrông, Quảng Trị chính thức khởi công vào tháng 9.2023

Bếp ăn mới khang trang và 10.000 bữa ăn sáng đã được trao tặng các em tại điểm bản Xa Dung B, trường mầm non Ban Mai, xã Xa Dung, Điện Biên

Hành trình vì cộng đồng Generali Việt Nam còn được nối dài với nhiều hoạt động ý nghĩa như trao quà cho hàng trăm bệnh nhi, trẻ em mồ côi của bệnh viện K Tân Triều, Hà Nội và mái ấm Thiên Thần, TP.Thủ Đức, TP.HCM...

Tiếp tục kiến tạo những giá trị bền vững cho cộng đồng

Đồng hành cùng các đối tác uy tín như Quỹ Bảo trợ Trẻ em Việt Nam, Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF)… Generali Việt Nam đã phát huy thế mạnh cốt lõi như nguồn lực, mạng lưới hoạt động rộng khắp để giúp đỡ nhóm đối tượng dễ bị tổn thương. Điểm khác biệt trong mỗi sáng kiến của Generali là cách tiếp cận sáng tạo, luôn ưu tiên tiêu chí thiết thực và bền vững nhằm xây dựng tương lai vững chắc cho thế hệ mai sau.

Chứng nhận "Doanh nghiệp vì cộng đồng - Saigon Times CSR 2023" tiếp tục khẳng định cam kết của Generali Việt Nam để trở thành "Người bạn trọn đời" của hàng triệu gia đình Việt Nam, tiếp tục lan tỏa sâu rộng những giá trị chia sẻ cho cộng đồng.

Nỗ lực không ngừng cùng đam mê và tâm huyết dành cho hoạt động cộng đồng đã mang về cho Generali sự ghi nhận ý nghĩa như giải thưởng Saigon Times CSR trong 4 năm liên tiếp, bằng khen của Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH cho tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bảo vệ và chăm sóc trẻ em…

Generali vinh dự nhận giải thưởng "Doanh nghiệp vì cộng đồng - Saigon Times CSR" năm 2023

Đại diện Generali Việt Nam chia sẻ, dù 2023 là một năm đầy thách thức vì sự biến động của kinh tế thế giới và thị trường tài chính Việt Nam nhưng vẫn là thời gian hoạt động hết công suất của đội ngũ công ty với các sáng kiến CSR, song hành cùng những cải tiến mạnh mẽ về quản trị, vận hành... Với Generali Việt Nam, hoạt động cộng đồng không đơn thuần là trách nhiệm doanh nghiệp mà đã trở thành xương sống trong chiến lược phát triển bền vững. Cùng những dự án mới đang ấp ủ, Generali Việt Nam kỳ vọng sẽ tiếp tục có những đóng góp tích cực cho cộng đồng và sự phát triển của trẻ em Việt Nam trong những năm tới.