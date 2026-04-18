'Đồng hành phát triển, vững bước vươn xa' của Tôn Đông Á 'tăng tốc' ở Gia Lai

Cộng hưởng nguồn năng lượng rực lửa từ vùng biển miền Trung, Tôn Đông Á một lần nữa khẳng định tâm thế bứt phá trong một diện mạo mới: mạnh mẽ hơn, quyết liệt hơn và sẵn sàng cho những cú 'tăng tốc' ngoạn mục để cùng quý khách hàng và đối tác cùng chinh phục những tầm cao mới.

Ban lãnh đạo Tôn Đông Á cùng Quý khách hàng tại khu vực miền Trung và Tây Nguyên tham gia cổ vũ đoàn đua xe đạp tại chặng 13 - Vòng đua quanh phường Quy Nhơn

Sự kiện vinh dự đón tiếp nhà báo Nguyễn Quốc Bình - Phó tổng giám đốc Đài PT - TH TP.HCM; ông Ngô Quang Vinh - Chủ tịch Liên đoàn xe thể thao TP.HCM; ông Nguyễn Thanh Trung - Chủ tịch HĐQT công ty CP Tôn Đông Á; ông Nguyễn Trần Trọng Nguyên - Giám đốc phòng kinh doanh khu vực miền Trung và Tây Nguyên, cùng sự hiện diện của Ban lãnh đạo công ty CP Tôn Đông Á và quý khách hàng, đối tác thân thiết.

Hành trình nhân ái: Gieo mầm xanh tại thành phố biển

Song hành cùng nhịp đập thể thao sôi động, Tôn Đông Á tiếp tục lan tỏa giá trị nhân văn cao đẹp thông qua các hoạt động thiện nguyện thiết thực. Tại điểm dừng chân Gia Lai, tinh thần "nhường cơm sẻ áo" một lần nữa được khơi dậy mạnh mẽ. Minh chứng cho cam kết gắn liền kinh doanh với trách nhiệm xã hội, ở chặng 13 của cuộc đua, Tôn Đông Á cùng khách hàng đã dành tặng tổng kinh phí 120 triệu đồng cho các hoạt động cộng đồng tại địa phương. Cụ thể, chương trình đã trao gửi 100 triệu đồng đến Quỹ bảo trợ trẻ em tỉnh Gia Lai và dành 20 triệu đồng trao tặng những suất học bổng trực tiếp cho các em học sinh hiếu học vượt khó.

Ban lãnh đạo Tôn Đông Á cùng khách hàng tại khu vực miền Trung và Tây Nguyên trao tặng học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại P. Quy Nhơn, Gia Lai

Mỗi phần quà trao đi không chỉ đơn thuần là sự hỗ trợ về vật chất, mà còn là cách Tôn Đông Á cùng khách hàng vun đắp nên một "hệ sinh thái" bền vững - nơi sự thành công của thương hiệu luôn song hành cùng những giá trị nhân văn, góp phần gieo mầm hy vọng cho thế hệ tương lai trên dải đất duyên hải miền Trung giàu nắng gió.

Cộng hưởng nội lực - kiến tạo hệ sinh thái bền vững

Trong không gian sang trọng và ấm cúng của buổi hội nghị, Ban lãnh đạo Tôn Đông Á cùng khách hàng, đối tác tại khu vực miền Trung và Tây Nguyên cùng ôn lại những thành quả đạt được và trao đổi về chiến lược tăng tốc trong thời gian tới. Tại đây, tinh thần "Đồng hành" một lần nữa được khẳng định là nền tảng tất yếu để đôi bên cùng "Phát triển" và "Vươn xa" trên thị trường.

Ban lãnh đạo Công ty Cổ phần Tôn Đông Á cùng khách hàng thực hiện nghi thức nâng ly khai tiệc

Khẳng định tầm nhìn mới, ông Nguyễn Văn Đại - Phó Tổng giám đốc công ty CP Tôn Đông Á chia sẻ tâm huyết: "Mỗi nhịp cầu tri ân mà Tôn Đông Á xây dựng đều đong đầy sự trân trọng và khát vọng về những giá trị vững bền. Đứng tại đây, giữa vòng tay kết nối của những người bạn, chúng tôi muốn khẳng định rằng: Quý khách hàng không chỉ là đối tác, mà là những người bạn tâm giao sát cánh trên mọi nẻo đường. Tinh thần 'Đồng hành phát triển' sẽ luôn là kim chỉ nam để chúng ta cùng tự tin bước tới. Khi chúng ta cùng nhìn về một hướng với niềm tin tuyệt đối, hành trình 'Vững bước vươn xa' sẽ không có giới hạn, mở ra những chương mới đầy thành công và phát triển trường tồn."

Ông Nguyễn Văn Đại - Phó Tổng giám đốc công ty CP Tôn Đông Á phát biểu tại chương trình

Đại diện cho các đối tác chiến lược tại khu vực miền Trung và Tây Nguyên, Ông Trần Văn Thịnh - Giám đốc công ty TNHH TM DV Vật liệu xây dựng Hằng Thịnh bày tỏ: "Trong bối cảnh thị trường nhiều biến động, điều chúng tôi trân trọng nhất ở Tôn Đông Á chính là sự kiên định trong việc duy trì tiêu chuẩn chất lượng và uy tín thương hiệu. Sự 'đồng hành' không chỉ nằm ở những con số kinh doanh, mà còn ở tinh thần sát cánh, cùng nhau tháo gỡ khó khăn trong mọi giai đoạn. Chúng tôi cam kết sẽ tiếp tục cùng Tôn Đông Á vun đắp mối quan hệ hợp tác này thêm bền chặt, để cùng nhau vững bước vươn xa và chinh phục những tầm cao mới".

Hướng tới tương lai - vững bước vươn xa

Hội nghị khách hàng tại Gia Lai khép lại trong sự quyết tâm và đồng lòng của toàn thể khách hàng tham dự. Những cái bắt tay, những cam kết đồng hành mạnh mẽ đã một lần nữa khẳng định sự gắn kết bền vững trong hệ sinh thái hợp tác giữa Tôn Đông Á cùng khách hàng, đối tác tại khu vực miền Trung và Tây Nguyên trong thời gian tới.

Ban lãnh đạo Tôn Đông Á chụp ảnh lưu niệm cùng Quý khách hàng tại khu vực miền Trung và Tây Nguyên

Khép lại những cung đường đầy nắng và gió của dải đất miền Trung, hành trình "Đồng hành phát triển - Vững bước vươn xa" sẽ tiếp tục về với miền Tây. Tại TP. Cần Thơ sẽ là "chặng cuối" khép chuỗi hành trình kết nối những giá trị bền vững. Theo dấu chân đoàn đua, Tôn Đông Á sẽ viết tiếp những chương mới đầy tự hào, cùng quý khách hàng cộng hưởng sức mạnh để đưa thương hiệu Việt vững bước vươn xa.