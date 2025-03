Động lực đóng góp cho tăng trưởng kinh tế

Theo Tập đoàn Texhong, cách đây hơn 10 năm, đơn vị đã tìm đến Quảng Ninh như là một bến đỗ mới, hấp dẫn để đầu tư, mở rộng chiến lược kinh doanh. Đến nay, Tập đoàn Texhong đã đầu tư Khu công nghiệp (KCN) Hải Hà (giai đoạn 1), trên diện tích 660ha.

Tại khu công nghiệp, hạ tầng được đầu tư bài bản, chuyên nghiệp, nhờ đó đã thu hút được 28 dự án đầu tư, trong đó có 4 dự án đầu tư hạ tầng và 24 dự án thứ cấp, với tổng số vốn FDI đăng ký đầu tư hơn 3 tỉ USD.

Các dự án của nhà đầu tư thứ cấp tại đây chủ yếu sản xuất hàng dệt may và phụ trợ dệt may, phục vụ cho ngành công nghiệp dệt may, với những hãng thời trang nổi tiếng trên thế giới, như: Uniqlo, Pulma, Lacoste, Boss, Play boy… Giá trị nhập khẩu của các doanh nghiệp này trong năm 2024 đạt 435 triệu USD; giá trị xuất khẩu đạt 809 triệu USD; doanh thu đạt trên 1 tỉ USD; giải quyết công ăn việc làm cho 14.300 lao động.

Ông Hồng Thiên Chúc - Chủ tịch Tập đoàn Texhong, cho biết dự kiến trong năm 2025, Tập đoàn Texhong thu hút 10 dự án đầu tư thứ cấp vào KCN Hải Hà, với tổng số vốn đầu tư từ 300 - 500 triệu USD.

Để đảm bảo cho mục tiêu tăng trưởng, chiến lược thu hút đầu tư vào địa bàn KCN Hải Hà, UBND tỉnh Quảng Ninh tập trung chỉ rà soát tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc mà đơn vị đề xuất giải quyết trong năm 2025. Đặc biệt là thủ tục thuê đất theo hình thức nộp tiền thuê đất hằng năm; thủ tục xin thuê đất theo hình thức nộp tiền thuê đất một lần cho cả thời hạn xin thuê; đẩy nhanh quá trình xử lý thủ tục cấp mỏ khai thác đất phục vụ cho san lấp mặt bằng tại thôn 6 (xã Quảng Phong) cũng như xem xét cấp thêm nguồn vật liệu san lấp mới; hỗ trợ thực hiện thủ tục đầu tư đối với dự án phát điện tự dùng trong KCN với công suất 49,5MW…