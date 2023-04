Động lực nào vực dậy tăng trưởng kinh tế ?

Giá trị tăng thêm ngành công nghiệp giảm sâu

Theo Tổng cục Thống kê, tổng sản phẩm trong nước (GDP) quý 1/2023 ước tăng 3,32% so với cùng kỳ năm trước. Tốc độ này chỉ cao hơn một chút so với mức tăng 3,21% của GDP quý 1/2020 trong suốt giai đoạn 2011 - 2023. Một số lĩnh vực bị sụt giảm mạnh như xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ giảm 8,33%; nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ giảm 10,52%; khu vực công nghiệp và xây dựng giảm 0,4%. Trong khu vực công nghiệp và xây dựng, giá trị tăng thêm ngành công nghiệp giảm 0,82% so với cùng kỳ năm trước, là mức giảm sâu nhất của cùng kỳ các năm trong giai đoạn 2011 - 2023, làm giảm 0,28 điểm phần trăm trong mức tăng GDP của toàn nền kinh tế…