Đồng LUNA mất gần hết giá trị

Như vậy, chỉ sau hơn 1 tháng lập đỉnh với giá gần 120 USD, hiện đồng LUNA đã mất hơn 99% giá trị.

Cụ thể, theo dữ liệu của Coin Market Cap, giá của đồng LUNA đã lao dốc không phanh, từ trên 30 USD vào rạng sáng 11.5 xuống khoảng 10 USD vào giữa trưa cùng ngày. Đến khoảng 20 giờ, giá trị của đồng coin này chỉ còn khoảng 0,9 USD.

Ghi nhận vào thời điểm 20 giờ 15 ngày 11.5, giá của LUNA chỉ còn 0,9491 USD với khối lượng giao dịch trong 24 giờ là 6.916.692.767 USD, giảm 86,71% trong 24 giờ qua.

Trước đó, có thời điểm đồng LUNA, token của dự án Terra, đã vào top 10 đồng tiền mã hóa lớn nhất thế giới. Hiện đồng tiền điện tử mã hóa này đã không còn trong top 80 với giá trị vốn hóa thị trường chỉ còn 618.298.295 USD.

Lệ thuộc lẫn nhau, 'bộ đôi' UST và LUNA lao đao cùng nhau

Về nguyên tắc, mối quan hệ cung/cầu giữa LUNA và stablecoin UST là nguyên tắc cơ bản để giữ giá UST ổn định ở mức 1 USD. Do đó, mỗi biến động nhỏ ở một trong hai đều gây ảnh hưởng đến bên còn lại.





Được biết, nguồn cơn đẩy Terra đến sát vực thẳm này là việc đồng stablecoin thuật toán UST của hệ sinh thái bị mất mốc giá trị 1 USD, kéo dài từ ngày 7.5 đến nay vẫn chưa được giải quyết triệt để.

Sau khi được "bơm căng khẩn cấp" hàng trăm triệu USD để có thể quay lại mức ổn định 0,9 USD, tưởng chừng mọi sóng gió đã qua, đồng LUNA lao về dưới 15 USD đã kéo theo sự rớt giá của UST thêm một lần nữa.

Trấn an trong sự bất lực

Đăng tải trên Twitter, Do Kwon, đồng sáng lập dự án Terra, cùng đồng minh liên tục trấn an cộng đồng, hứa sẽ tiếp tục bơm tiền để cứu Terra và sẽ sớm có giải pháp hiệu quả. Tuy nhiên, những lời trấn an này dường như là vô nghĩa, LUNA vẫn tiếp tục bị bán tháo và dẫn đến giá bị tuột dốc một cách thê thảm.

Cùng thời điểm với sự sụp đổ đột ngột của LUNA, thị trường tiền điện tử mã hóa vẫn đang tiếp tục hỗn loạn khi các đồng tiền khác cũng liên tiếp giảm mạnh, thậm chí Bitcoin (BTC) đã có lúc rớt giá xuống mốc 30.000 USD. Theo Alternative, chỉ số cảm xúc của toàn thị trường tiền điện tử mã hóa đang ở mức rất thấp: chỉ 12 điểm - trong vùng sợ hãi tột độ.