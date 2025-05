Đồng Nai: 2 công nhân tử vong, 3 người nhập viện nghi ngộ độc khí CO

Sáng 26.5, Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất (Đồng Nai) cho biết đang điều trị cho 3 bệnh nhân nghi bị ngộ độc khí CO.

Trước đó, có 5 bệnh nhân là công nhân của một doanh nghiệp sản xuất gạch men ở xã Tân An (H.Vĩnh Cửu, Đồng Nai) nhập viện cấp cứu nghi do ngộ độc khí CO.

Trong đó 2 bệnh nhân đã tử vong ngoại viện: gồm Nguyễn Long Sang (38 tuổi) và Nguyễn Hoàng Quang Lê (26 tuổi, cùng ngụ H.Vĩnh Cửu).

3 công nhân còn lại được xác định ngộ độc khi CO vừa: gồm Đ.C.H. (44 tuổi, ngụ H.Bắc Tân Uyên, Bình Dương), N.T.H (34 tuổi) và L.V.N (40 tuổi, cùng ngụ H.Vĩnh Cửu).

Sau nhiều giờ điều trị, tính đến 6 giờ 26.5, 3 bệnh nhân đã tỉnh táo, sinh hiệu ổn định.

Theo nhiều bác sĩ, bản thân khí CO không màu, không mùi vị nên rất khó phát hiện. CO khi được hít vào sẽ nhanh chóng ngấm vào máu và “cướp” mất ô xy trong máu, làm nạn nhân đau đầu, chóng mặt, hoa mắt, thấy yếu, buồn nôn, đau ngực và lẫn lộn. Khi hít phải lượng lớn khí CO, nạn nhân có thể bất tỉnh và tử vong rất nhanh, đặc biệt ở phụ nữ mang thai, trẻ nhỏ, người già mắc bệnh tim, phổi mãn tính. 40% số người bị ngạt khí CO để lại các di chứng như: giảm trí nhớ, giảm tập trung, cơ mặt liệt, vận động bất thường, đi đứng khó khăn, tay chân cứng và run, liệt nửa người...