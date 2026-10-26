Đồng Nai áp dụng đến tận nhà đo đất, trao tận tay sổ đỏ: 'Quá bất ngờ, không phải đi lần nào'

Sau gần 2 tháng triển khai chiến dịch 180 ngày đến tận nhà hỗ trợ người dân làm sổ đỏ lần đầu, xã Bù Đăng, thành phố Đồng Nai đã rà soát hơn 1.000 thửa đất và trao tận tay 38 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho bà con. Mô hình "đến từng ngõ, gõ từng nhà" không chỉ giúp người dân giảm số lần đi lại từ 3 lần xuống còn 0 lần, mà còn tháo gỡ điểm nghẽn thủ tục hành chính kéo dài hàng chục năm qua tại cơ sở.