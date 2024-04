Đồng Nai: Bắt giam tài xế xe tải gây tai nạn khiến 2 người tử vong

Cơ quan CSĐT Công an TP.Biên Hòa (Đồng Nai) vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Khắc Duy (30 tuổi, ngụ Bình Phước) để điều tra về tội "vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ", theo điều 260 bộ luật Hình sự. Duy là người lái xe gây tai nạn khiến 2 người tử vong.

Các quyết định và lệnh bắt trên đã được Viện KSND TP.Biên Hòa phê chuẩn.

Hiện trường vụ tai nạn H.K

Theo hồ sơ vụ án, khoảng 6 giờ 45 ngày 13.3, Nguyễn Khắc Duy điều khiển xe tải BS 60H - 042.77 lưu thông trên quốc lộ 1 theo hướng từ TP.HCM đi Bình Thuận. Khi lên cầu vượt Amata (TP.Biên Hòa), xe tải do Duy điều khiển đã va chạm với xe máy BS 68G1 - 505.20 do ông Danh Tuấn (46 tuổi) điều khiển, chở bà Thị Tha (40 tuổi, cùng ngụ Kiên Giang) đang chạy cùng chiều.



Vụ tai nạn khiến 2 người trên xe máy ngã xuống đường và bị xe tải do Duy lái cán tử vong tại chỗ.

Qua điều tra, Cơ quan CSĐT Công an TP.Biên Hoà xác định, nguyên nhân xảy ra tai nạn giao thông là do Duy điều khiển xe vượt bên phải, không đảm bảo an toàn.