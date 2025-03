Đồng Nai: Bắt khẩn cấp nam thanh niên đánh người sau va chạm giao thông

Ngày 5.3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đã ra lệnh bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Huynh (36 tuổi, ngụ TP.Biên Hòa), để điều tra về tội "gây rối trật tự công cộng". Nguyễn Huynh được xác định có hành vi đánh người sau va chạm giao thông trên đường Nguyễn Ái Quốc (TP.Biên Hòa) mà Báo Thanh Niên đã đưa tin.

Nguyễn Huynh tại cơ quan công an ẢNH: CÔNG AN ĐỒNG NAI

Theo điều tra ban đầu, khoảng 7 giờ 15 ngày 3.3, Nguyễn Huynh điều khiển xe máy màu trắng đen (không biển số) lưu thông trên đường Nguyễn Ái Quốc theo hướng Công viên 30 Tháng 4, đi ngã tư Tân Phong.

Khi đến ngã ba Giáo xứ Bắc Hải, thuộc P.Hố Nai (TP.Biên Hòa) thì xảy ra va chạm với xe máy do anh N.V (41 tuổi, ngụ TP.Biên Hòa) điều khiển. Dù va chạm không có gì nghiêm trọng, nhưng Huynh đã lao vào đấm đá anh V.

Vụ đánh người đi đường sau va chạm giao thông được đưa lên mạng xã hội, gây bức xúc dư luận.

Vào cuộc xác minh, Công an P.Hố Nai mời Nguyễn Huynh đến làm rõ, và người này đã khai nhận toàn bộ hành vi như nêu trên. Sau khi lập hồ sơ ban đầu, Công an P.Hố Nai chuyển vụ việc lên Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai (cụm Biên Hòa) xử lý.

Tiếp nhận hồ sơ vụ việc, xét thấy hành vi của Huynh có dấu hiệu tội phạm "gây rối trật tự công cộng", Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã ra lệnh bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Huynh để tiếp tục điều tra làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.