Đồng Nai: Cây xà cừ cao 20 m ở trường tiểu học bật gốc trong mưa

Ngày 2.10, Trường tiểu học Tam Hiệp A (phường Tam Hiệp, Đồng Nai) đã có báo cáo gửi UBND phường Tam Hiệp về vụ việc cây xà cừ to lớn bị bật gốc trong khuôn viên trường.

Hiện trường cây xanh ở Trường tiểu học Tam Hiệp A bị ngã đổ trong cơn mưa to ẢNH: H.K

Theo báo cáo, khoảng 18 giờ 30 phút ngày 1.10, trận mưa to kèm gió mạnh đã làm bật gốc, đổ ngã cây xà cừ lâu năm trong khuôn viên trường.

Cây xà cừ này cao hơn 20 m, đường kính gốc hơn 1 m. Vụ việc không gây thiệt hại về người.

Do trong sân trường vẫn còn nhiều cây xà cừ cao to, nhiều tán, lo sợ cây sẽ bị ngã đổ nên nhà trường kiến nghị được cắt tỉa, hạ độ cao các cây xà cừ này và các cây xanh khác trong khuôn viên.