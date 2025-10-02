Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Đồng Nai: Cây xà cừ cao 20 m ở trường tiểu học bật gốc trong mưa

Lê Lâm
Lê Lâm
02/10/2025 12:03 GMT+7

Cây xà cừ lâu năm, cao 20 m, đường kính gốc khoảng 1 m đã bị bật gốc, ngã đổ trong cơn mưa to gió lớn lớn.

Ngày 2.10, Trường tiểu học Tam Hiệp A (phường Tam Hiệp, Đồng Nai) đã có báo cáo gửi UBND phường Tam Hiệp về vụ việc cây xà cừ to lớn bị bật gốc trong khuôn viên trường.

Đồng Nai: Cây xà cừ cao 20 m ở trường tiểu học bật gốc trong mưa- Ảnh 1.

Hiện trường cây xanh ở Trường tiểu học Tam Hiệp A bị ngã đổ trong cơn mưa to

ẢNH: H.K

Theo báo cáo, khoảng 18 giờ 30 phút ngày 1.10, trận mưa to kèm gió mạnh đã làm bật gốc, đổ ngã cây xà cừ lâu năm trong khuôn viên trường.

Cây xà cừ này cao hơn 20 m, đường kính gốc hơn 1 m. Vụ việc không gây thiệt hại về người.

Do trong sân trường vẫn còn nhiều cây xà cừ cao to, nhiều tán, lo sợ cây sẽ bị ngã đổ nên nhà trường kiến nghị được cắt tỉa, hạ độ cao các cây xà cừ này và các cây xanh khác trong khuôn viên.

Tin liên quan

TP.HCM: Cây xanh lớn bật gốc sau mưa, người dân lo ngại nguy cơ đổ ngã

TP.HCM: Cây xanh lớn bật gốc sau mưa, người dân lo ngại nguy cơ đổ ngã

Một cây xanh lớn bật gốc, nghiêng sát nhà dân trong cư xá Thanh Đa (quận Bình Thạnh cũ, TP.HCM) sau trận mưa giông, khiến người dân lo ngại nguy cơ đổ ngã, ảnh hưởng an toàn.

Khám phá thêm chủ đề

Xà cừ ngã đổ Trường tiểu học mưa to cây xanh phường Tam Hiệp Đồng Nai cây xà cừ Bật gốc
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận