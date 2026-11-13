Đồng Nai chuyển đổi 206 ha rừng sản xuất thực hiện dự án alumin hơn 1,1 tỉ USD

HĐND thành phố Đồng Nai vừa thông qua nghị quyết quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng hơn 206 ha rừng sản xuất để thực hiện dự án chế biến, sản xuất alumin Bình Phước. Đây là dự án có vốn đầu tư hơn 1,1 tỉ USD.

Theo tờ trình của UBND thành phố Đồng Nai, dự án chế biến, sản xuất alumin Bình Phước thuộc tổ hợp khai thác bauxite, tuyển quặng và chế biến, sản xuất alumin do Công ty cổ phần khai tuyển quặng Bình Phước (phường Bình Phước, thành phố Đồng Nai) làm nhà đầu tư.

Dự án có tổng vốn đầu tư khoảng 29.130 tỉ đồng (tương đương 1,1 tỉ USD), với tổng diện tích sử dụng đất khoảng 412,65 ha tại xã Nghĩa Trung. Trong đó, có khoảng 206,9197 ha rừng sản xuất là rừng trồng.

Mặt bằng dự án chế biến, sản xuất alumin Bình Phước ở xã Nghĩa Trung đang được triển khai ẢNH: HOÀNG GIÁP

Mục tiêu của dự án là tiếp nhận quặng tinh từ dự án khai thác, tuyển quặng bauxite Bình Phước để chế biến sâu, nâng cao giá trị gia tăng sản phẩm khoáng sản với công suất thiết kế khoảng 2,4 triệu tấn alumin/năm. Thời gian hoạt động của dự án là 30 năm kể từ ngày được cấp giấy phép khai thác.

Dự kiến, doanh thu bình quân của dự án đạt khoảng 15.000 tỉ đồng/năm, giải quyết việc làm cho khoảng 1.500 lao động (ưu tiên lao động địa phương với tỷ lệ khoảng 50 - 90%). Qua đó, dự án đóng góp tăng thu ngân sách nhà nước, thúc đẩy phát triển công nghiệp, dịch vụ phụ trợ và chuyển dịch cơ cấu kinh tế khu vực từ nông nghiệp sang công nghiệp, nâng cao thu nhập cho người dân địa phương.

HĐND thành phố Đồng Nai đã thống nhất thông qua nghị quyết quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác có tổng diện tích hơn 206,9 ha rừng sản xuất (nguồn gốc hình thành là rừng trồng) thuộc xã Nghĩa Trung để thực hiện dự án nêu trên.

HĐND thành phố Đồng Nai cũng đề nghị UBND thành phố triển khai thực hiện nghị quyết, ra quyết định chuyển mục đích sử dụng rừng khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định. UBND thành phố chịu trách nhiệm về tính chính xác của hồ sơ, tài liệu, số liệu, sự thống nhất giữa hồ sơ và thực địa, đảm bảo đủ căn cứ, đúng đối tượng, tiêu chí, thẩm quyền, tuân thủ pháp luật và có tính khả thi cao.

Bên cạnh đó, HĐND thành phố Đồng Nai cũng đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố giám sát và vận động nhân dân cùng tham gia giám sát việc thực hiện nghị quyết, kịp thời phản ánh tâm tư, nguyện vọng và kiến nghị của nhân dân đến các cơ quan có thẩm quyền theo quy định pháp luật.