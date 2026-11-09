Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Đồng Nai có giám đốc mới

Ngày 9.11, UBND thành phố Đồng Nai đã công bố các quyết định về công tác cán bộ. Theo đó, ông Trần Trọng Toàn, Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Đồng Nai được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường.

Chủ tịch UBND thành phố Đồng Nai Nguyễn Văn Út (đứng giữa) trao quyết định bổ nhiệm cho 2 cán bộ ẢNH: BÁO ĐỒNG NAI

Hội nghị cũng công bố quyết định bổ nhiệm ông Đồng Hoài Nam, Trưởng phòng Kinh tế ngành (thuộc Sở Tài chính) giữ chức vụ Phó giám đốc Sở Tài chính. Cả hai quyết định đều có thời gian bổ nhiệm 5 năm, kể từ ngày 9.11.2026.

Phát biểu chỉ đạo, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Đồng Nai Nguyễn Văn Út đề nghị các cán bộ vừa được bổ nhiệm cần thay đổi tư duy, cách nhìn mới so với các vị trí công tác trước đây; kế thừa những thành quả, kinh nghiệm của các thế hệ đi trước, không ngừng tìm tòi, đổi mới, sáng tạo để đưa ngành phát triển vươn lên.

Trước đó, ngày 10.4, tại kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh Đồng Nai khóa XI (nhiệm kỳ 2026 - 2021) đã bầu đồng ông Nguyễn Tuấn Anh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường giữ chức Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai khóa XI, nhiệm kỳ 2026 – 2031 (từ 30.4.2026, tỉnh Đồng Nai chính thức lên thành phố).

Ông Trần Trọng Toàn, Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Đồng Nai được giao phụ trách sở cho đến khi được bổ nhiệm làm giám đốc.