Đồng Nai: Công an giúp người phụ nữ tìm lại túi xách chứa gần 1 cây vàng

Ngày 7.6, Công an phường Bình Phước, thành phố Đồng Nai cho biết đã bàn giao túi xách chứa gần 1 cây vàng cùng tài sản liên quan cho bà V.T.N.M (55 tuổi, ở phường Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp), khi người này vô tình đánh rơi trên đường.

Trước đó, khoảng 4 giờ sáng 6.6, bà V.T.N.M di chuyển từ khu vực ngã ba Hùng Vương đến nhà con gái ở phường Bình Phước. Khi bỏ đồ lên xe ô tô, 1 túi xách bên trong có 1 điện thoại di động, 9,5 chỉ vàng 24K, 13 triệu đồng tiền mặt cùng nhiều giấy tờ cá nhân vô tình từ phía sau xe bị rơi xuống đường.

Camera ghi lại hình ảnh chiếc túi xách bị rơi ra khỏi xe ô tô và một người đàn ông phát hiện, nhặt được và mang đi ẢNH: CẮT từ CLIP

Đến khoảng 7 giờ 30 phút sáng cùng ngày, khi phát hiện sự việc, người thân bà V.T.N.M đã trình báo Công an phường Bình Phước.

Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Bình Phước đã cử cán bộ khẩn trương xác minh, trích xuất camera và rà soát khu vực xảy ra vụ việc.

Đại úy Ngô Xuân Thế (Công an phường Bình Phước) là cán bộ trực tiếp xác minh, tìm lại tài sản và bàn giao cho người mất chỉ sau 4 tiếng tiếp nhận tin báo ẢNH: CÔNG AN PHƯỜNG BÌNH PHƯỚC

Với tinh thần trách nhiệm, chỉ sau hơn 4 giờ tích cực xác minh, tìm kiếm, Công an phường Bình Phước đã xác định được người nhặt chiếc túi xách và vận động người này lên giao nộp toàn bộ tài sản để trao trả chủ sở hữu.

Nhận lại đầy đủ tài sản, bà V.T.N.M vô cùng xúc động, gửi lời cảm ơn chân thành đến cán bộ, chiến sĩ Công an phường Bình Phước đã nhiệt tình giúp mình tìm lại số tài sản lớn chỉ trong thời gian ngắn.