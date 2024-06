Đồng Nai: Đề nghị kỷ luật chủ tịch huyện bị lừa 170 tỉ đồng

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Đồng Nai vừa ra thông báo kết quả họp Ủy ban Kiểm tra (UBKT) khóa XI (Kỳ họp thứ 39). Theo đó, tại kỳ họp này, UBKT Tỉnh ủy Đồng Nai đã tổ chức kiểm điểm, xem xét trách nhiệm, đề nghị thi hành kỷ luật đối với bà Nguyễn Thị Giang Hương, Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch H.Nhơn Trạch. Bà Hương là chủ tịch huyện bị lừa 170 tỉ đồng gây xôn xao dư luận vừa qua.

Thông báo cho biết, căn cứ kết luận về xác minh tài sản, thu nhập đối với bà Nguyễn Thị Giang Hương, UBKT Tỉnh ủy Đồng Nai nhận thấy bà Nguyễn Thị Giang Hương có khuyết điểm, vi phạm "kê khai tài sản không trung thực", vi phạm Quy định về những điều đảng viên không được làm; luật Phòng, chống tham nhũng và Quy định 69-QĐ/TW của Bộ Chính trị (khóa XIII) về kỷ luật tổ chức đảng và đảng viên vi phạm.

Do đó, UBKT Tỉnh ủy đã xem xét, kiến nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai quyết định thi hành kỷ luật đối với bà Nguyễn Thị Giang Hương theo thẩm quyền.

Trước đó, vào đầu tháng 3.2024, bà Nguyễn Thị Giang Hương bị một nhóm người dùng các thủ thuật lấy đi hơn 170 tỉ đồng trong tài khoản. Cụ thể, số tiền này được để trong nhiều tài khoản và bị nhóm người này rút trong nhiều ngày.

Sau khi sự việc xảy ra, Chủ tịch H.Nhơn Trạch đã trình báo công an. Hiện vụ "chủ tịch huyện bị lừa 170 tỉ đồng" đang được Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với Bộ Công an điều tra.

Cũng tại kỳ họp, UBKT Tỉnh ủy cũng kiến nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai quyết định thi hành kỷ luật đối với ông Lê Hữu Đảng (nguyên Huyện ủy viên, nguyên Phó chủ tịch UBND H.Trảng Bom, nhiệm kỳ 2016 - 2021; nguyên Trưởng phòng Kinh tế huyện; nguyên Trưởng phòng Hạ tầng kinh tế huyện; nguyên Trưởng phòng Quản lý đô thị huyện từ tháng 5.2008 đến tháng 4.2013) theo thẩm quyền. Ông Đảng có khuyết điểm, vi phạm liên quan lĩnh vực quản lý trật tự xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng.