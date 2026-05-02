Đồng Nai: Học sinh lớp 8 dùng AI ghép ảnh nhạy cảm nữ sinh cùng lớp

Hoàng Giáp
02/05/2026 12:42 GMT+7

Công an xã Tân Hưng, thành phố Đồng Nai đã kịp thời ngăn chặn vụ học sinh lớp 8 dùng AI ghép ảnh nhạy cảm nữ sinh cùng lớp và phát tán qua ứng dụng Facebook Messenger cho các học sinh khác.

Ngày 2.5, Công an xã Tân Hưng, thành phố Đồng Nai cho biết, vừa phát hiện, xử lý vụ việc học sinh lớp 8 dùng AI ghép ảnh nhạy cảm nữ sinh cùng lớp, sau đó phát tán qua mạng xã hội, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tâm lý và danh dự của nữ sinh này.

Trước đó, em Đ.D (học sinh lớp 8) đã sử dụng điện thoại cá nhân và phần mềm AI tạo ra 2 hình ảnh nhạy cảm từ hình ảnh của một nữ sinh cùng lớp, sau đó gửi cho bạn bè và gây hiểu nhầm đó là hình ảnh của bạn nữ này.

Do có mâu thuẫn cá nhân trước đó, em T.K.C (là bạn cùng lớp) được gửi hình ảnh này đã tiếp tục gửi qua Facebook Messenger cho các bạn khác, khiến thông tin sai sự thật bị lan rộng.

Công an xã Tân Hưng làm việc với các em học sinh liên quan

Ngay sau khi nắm tình hình, Công an xã Tân Hưng đã vào cuộc xác minh, phối hợp nhà trường và gia đình mời các em học sinh liên quan lên làm việc, ngăn chặn việc phát tán những thông tin, hình ảnh sai sự thật về nữ sinh lớp 8.

Sau khi trực tiếp động viên, hỗ trợ tinh thần, nữ sinh có hình ảnh bị chỉnh sửa phát tán thông tin sai sự thật đã dần ổn định tâm lý và tin tưởng, phối hợp cung cấp thông tin cho cơ quan chức năng.

Công an xã Tân Hưng phối hợp nhà trường và gia đình tuyên truyền, giáo dục, nhắc nhở các em học sinh có liên quan, nâng cao nhận thức về việc sử dụng công nghệ và mạng xã hội. Vụ việc đã kịp thời được ngăn chặn, không để lan rộng, hạn chế tối đa những tác động tiêu cực đến nữ sinh.

Đại diện Công an xã Tân Hưng động viên tinh thần cho nữ sinh bị bạn phát tán hình ảnh ghép từ AI không đúng sự thật

Các em học sinh tham gia vụ việc đã nhận thức được sai phạm và gửi lời xin lỗi đến bạn nữ sinh bị phát tán hình ảnh bị cắt ghép, chỉnh sửa; thu hồi, xóa toàn bộ tin nhắn, hình ảnh vi phạm; đồng thời cam kết không tái phạm.

Gia đình em nữ sinh đã chấp nhận lời xin lỗi và đề nghị nhà trường, gia đình tiếp tục giáo dục, nhắc nhở các em.

Các học sinh xin lỗi bạn sau khi lan truyền các thông tin không đúng sự thật

Qua vụ việc trên, cơ quan công an khuyến cáo gia đình, nhà trường cần tăng cường quản lý, giám sát việc sử dụng điện thoại, mạng xã hội của con em mình; kịp thời định hướng, giáo dục kỹ năng sử dụng internet an toàn, lành mạnh. Đồng thời giúp các em nhận thức rõ việc tạo dựng, chia sẻ, lan truyền thông tin sai sự thật, đặc biệt là hình ảnh nhạy cảm có thể gây tổn hại nghiêm trọng đến danh dự, nhân phẩm người khác và là hành vi vi phạm pháp luật.

Tuyệt đối không sử dụng các phần mềm AI, công nghệ số vào mục đích xấu; không phát tán, chia sẻ các nội dung sai sự thật, chưa được kiểm chứng; khi phát hiện nội dung xấu, độc hại, cần báo ngay cho gia đình, nhà trường hoặc cơ quan công an để được hỗ trợ, xử lý kịp thời.

Phải chặn đứng nạn lợi dụng AI để tạo dựng, phát tán tin giả

Thượng tá Đỗ Minh Kim, Phó trưởng phòng 3, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05) - Bộ Công an cho biết, từ khi trí tuệ nhân tạo AI phát triển, các đối tượng lợi dụng để tạo nội dung giả mạo, phát tán tinh vi, có đến 53% tin giả đã có yếu tố AI.

