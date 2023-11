Đồng Nai: Kết thúc chương trình diễn tập khu vực phòng thủ ở Thống Nhất

Chiều 9.11, Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) H.Thống Nhất kết thúc chương trình diễn tập khu vực phòng thủ (KVPT) sau gần 2 ngày tổ chức. Nội dung diễn tập là chuyển địa phương này vào trạng thái thời chiến; tổ chức sơ tán, nghi binh, cơ động phòng tránh địch tiến công hỏa lực đường không; thực hành đánh địch tiến công hỏa lực đường không…

Theo thượng tá Nguyễn Văn Đắc, Chỉ huy trưởng Ban CHQS H.Thống Nhất, cuộc diễn tập có khoảng 600 người tham gia với 13 nội dung, góp phần củng cố, nâng cao nhận thức và kiến thức cho đội ngũ cán bộ địa phương về quốc phòng toàn dân, thế trận chiến tranh nhân dân cũng như yêu cầu về xây dựng KVPT vững chắc.

Thực hành đánh địch tiến công hỏa lực đường không GIA TÚ

Đồng thời, đây cũng là dịp để bồi dưỡng cho cán bộ các cấp, các ngành những nội dung công việc cần phải làm, tạo thế chủ động giành thắng lợi khi có tình huống xảy ra.

Theo ông Nguyễn Hữu Định, Bí thư Huyện ủy Thống Nhất, cuộc diễn tập đã góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ chế lãnh đạo, quản lý, điều hành thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, xây dựng KVPT là cơ sở để thực hiện nền quốc phòng toàn dân, giữ vững ổn định an ninh, chính trị, tạo nên sức mạnh tổng hợp toàn diện của địa phương.

Thực hành xử lý tình huống tại buổi diễn tập GIA TÚ

Ngoài hệ thống văn bản lãnh đạo, chỉ đạo chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng, huyện đã huy động hàng ngàn ngày công của lực lượng bộ đội thường trực, dân quân tự vệ, quân nhân dự bị động viên đào đắp hàng ngàn mét khối đất đá để xây dựng hệ thống công sự, trận địa; đầu tư ngân sách để củng cố và xây dựng nhiều hạng mục công trình phục vụ diễn tập...

Đại tá Vũ Văn Điền, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Đồng Nai, Phó trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo diễn tập KVPT tỉnh nhấn mạnh, cuộc diễn tập KVPT của H.Thống Nhất đã thành công tốt đẹp, đạt được mục đích, yêu cầu đề ra. Các lực lượng đã thực hiện tốt quan điểm của Đảng về "củng cố quốc phòng, giữ vững an ninh quốc gia, ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của Đảng, Nhà nước, của cả hệ thống chính trị và toàn dân, trong đó Quân đội nhân dân và Công an nhân dân là nòng cốt".