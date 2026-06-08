Đồng Nai: Khởi tố 2 bị can buôn bán hàng hóa giả các thương hiệu nổi tiếng

Ngày 8.6, Công an thành phố Đồng Nai cho biết Cơ quan CSĐT Công an thành phố vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Vũ Văn Hà Hiếu (28 tuổi, ở Ninh Bình) và Trần Minh Lộc (34 tuổi, thành phố Đồng Nai) về tội "xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp".

Hai bị can bị khởi tố ẢNH: CÔNG AN THÀNH PHỐ ĐỒNG NAI

Trước đó, ngày 19.5, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an thành phố Đồng Nai phối hợp Chi cục quản lý thị trường thành phố Đồng Nai tiến hành kiểm tra các kho hàng do Vũ Văn Hà Hiếu và Trần Minh Lộc làm chủ

Qua kiểm tra, lực lượng phát hiện tại 2 kho hàng đang tàng trữ, kinh doanh số lượng lớn hàng hóa (quần áo, giày dép, túi xách) các thương hiệu nổi tiếng được bảo hộ tại Việt Nam như Gucci, Louis Vuitton, Burberry, Dior, Hermes, Chanel, Lacoste...

Lực lượng chức năng đã tạm giữ tổng cộng 1.430 sản phẩm với tổng giá trị gần 649 triệu đồng ẢNH: CÔNG AN THÀNH PHỐ ĐỒNG NAI

Tuy nhiên, chủ hộ kinh doanh không xuất trình được hoá đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của hàng hóa. Lực lượng chức năng đã tạm giữ tổng cộng 1.430 sản phẩm với tổng giá trị gần 649 triệu đồng.

Tại cơ quan công an, 2 bị can khai nhận mua số hàng hóa trên từ các hội nhóm online, không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ sản phẩm.

Đồng thời, 2 người này biết các sản phẩm mình kinh doanh là hàng giả mạo nhãn hiệu cao cấp, giá trị cao nhưng vẫn kinh doanh thu lợi bất chính.