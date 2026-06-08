Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Đồng Nai: Khởi tố 2 bị can buôn bán hàng hóa giả các thương hiệu nổi tiếng

Lê Lâm
Lê Lâm
08/06/2026 23:16 GMT+7

Kiểm tra 2 kho hàng, lực lượng chức năng phát hiện đang tàng trữ, kinh doanh số lượng lớn hàng hóa (quần áo, giày dép, túi xách) giả mạo các thương hiệu nổi tiếng được bảo hộ tại Việt Nam như Gucci, Louis Vuitton, Burberry, Dior, Hermes, Chanel, Lacoste...

Ngày 8.6, Công an thành phố Đồng Nai cho biết Cơ quan CSĐT Công an thành phố vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Vũ Văn Hà Hiếu (28 tuổi, ở Ninh Bình) và Trần Minh Lộc (34 tuổi, thành phố Đồng Nai) về tội "xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp".

Đồng Nai: Khởi tố 2 bị can buôn bán hàng hóa giả các thương hiệu nổi tiếng- Ảnh 1.

Hai bị can bị khởi tố

ẢNH: CÔNG AN THÀNH PHỐ ĐỒNG NAI

Trước đó, ngày 19.5, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an thành phố Đồng Nai phối hợp Chi cục quản lý thị trường thành phố Đồng Nai tiến hành kiểm tra các kho hàng do Vũ Văn Hà Hiếu và Trần Minh Lộc làm chủ

Qua kiểm tra, lực lượng phát hiện tại 2 kho hàng đang tàng trữ, kinh doanh số lượng lớn hàng hóa (quần áo, giày dép, túi xách) các thương hiệu nổi tiếng được bảo hộ tại Việt Nam như Gucci, Louis Vuitton, Burberry, Dior, Hermes, Chanel, Lacoste...

Đồng Nai: Khởi tố 2 bị can buôn bán hàng hóa giả các thương hiệu nổi tiếng- Ảnh 2.

Lực lượng chức năng đã tạm giữ tổng cộng 1.430 sản phẩm với tổng giá trị gần 649 triệu đồng

ẢNH: CÔNG AN THÀNH PHỐ ĐỒNG NAI

Tuy nhiên, chủ hộ kinh doanh không xuất trình được hoá đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của hàng hóa. Lực lượng chức năng đã tạm giữ tổng cộng 1.430 sản phẩm với tổng giá trị gần 649 triệu đồng.

Tại cơ quan công an, 2 bị can khai nhận mua số hàng hóa trên từ các hội nhóm online, không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ sản phẩm. 

Đồng thời, 2 người này biết các sản phẩm mình kinh doanh là hàng giả mạo nhãn hiệu cao cấp, giá trị cao nhưng vẫn kinh doanh thu lợi bất chính. 

Khám phá thêm chủ đề

giả mạo thương hiệu nổi tiếng thành phố Đồng Nai Khởi Tố Bị Can Buôn bán hàng giả chủ hộ kinh doanh
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập thường trực: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận