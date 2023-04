Đồng Nai: Khu du lịch sinh thái Vườn Xoài bất ngờ mở cửa đón khách

Ngày 22.4, khu du lịch sinh thái Vườn Xoài (KDL Vườn Xoài, tọa lạc tại P.Phước Tân, TP.Biên Hòa) thông báo mở cửa trở lại để đón du khách tham quan. Trước đó, sau khi Báo Thanh Niên (vào các ngày 29, 30, 31.3) có loạt bài phản ánh khu du lịch sinh thái này hoạt động 'chui' 16 năm với hàng loạt sai phạm thuộc hàng siêu khủng, ngày 30.3 KDL Vườn Xoài ra thông báo tạm ngưng đón khách.

KDL Vườn Xoài dán căng băng rôn thông báo hoạt động trở lại LA GIANG

Ghi nhận của PV Thanh Niên tại KDL Vườn Xoài ngày đầu mở cửa trở lại, từ 7 giờ đến hơn 9 giờ ngày 22.4, có khoảng 200 lượt du khách tới tham quan tại đây.

Như Báo Thanh Niên đã phản ánh, KDL Vườn Xoài được hình thành từ năm 2000, có quy mô khoảng 1,6 ha với mục tiêu làm cơ sở xay xát, chăn nuôi và trồng cây ăn trái. Đến năm 2007, KDL Vườn Xoài đi vào hoạt động với nhiều công trình đồ sộ, du khách thoải mái tham quan sở thú, dã ngoại, giải trí, nghỉ dưỡng, ẩm thực và tổ chức sự kiện.

Sau nhiều lần mua thêm đất của các hộ dân xung quanh, diện tích của KDL Vườn Xoài đã tăng lên khoảng 42 ha. Tuy nhiên, đến nay dự án này vẫn chưa được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư, dự án chưa hoàn tất các thủ tục đất đai, xây dựng, tài nguyên nước.

Vé vào cổng của KDL Vườn Xoài mở bán ngày 22.4 LÊ BÌNH

Cuối tháng 11.2022, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Cao Tiến Dũng đã ký quyết định thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành do Phó giám đốc Sở TN-MT Nguyễn Ngọc Hưng làm Trưởng đoàn đi kiểm tra thực tế tại KDL Vườn Xoài. Tuy nhiên, đến nay UBND tỉnh Đồng Nai vẫn chưa ra quyết định xử lý vi phạm đối với KDL Vườn Xoài.

Du khách đang chơi trò chơi bắn cung trong KDL Vườn Xoài ngày 22.4 LA GIANG

Trước đó, trả lời PV Thanh Niên, đại diện Sở TN-MT tỉnh Đồng Nai cho biết: "Việc chủ đầu tư KDL Vườn Xoài có hay không làm ảnh hưởng đến môi trường và nguồn nước, ngay cả việc tự ý nắn dòng chảy của suối Cầu Quan và xây đê bao thì đã được hoàn tất trong báo cáo của đoàn kiểm tra. Còn việc KDL này hoạt động chui nhiều năm qua thì phía Sở TN-MT cũng đã đề xuất phương án truy thu tiền thuế chuyển đổi theo quy định pháp luật, thế nhưng mọi vấn đề sẽ do lãnh đạo UBND tỉnh Đồng Nai quyết định, chúng tôi chỉ là đơn vị được giao nhiệm vụ đi kiểm tra, lập báo cáo và tham mưu mà thôi".

Du khách đang mua thức ăn tại quầy bên trong KDL Vườn Xoài LA GIANG

Trong khi đó, ông Nguyễn Phong An, Phó chánh văn Phòng UBND tỉnh Đồng Nai cho biết: "Hiện nay toàn bộ hồ sơ của đoàn kiểm tra do Sở TN-MT cùng các sở ngành liên quan đã chuyển tới văn phòng UBND tỉnh Đồng Nai. Do hồ sơ vẫn còn niêm phong và có đóng dấu mật, nên hiện văn phòng không thể biết được nội dung, để trả lời cho báo chí. Còn việc xử lý những sai phạm liên quan đến KDL Vườn Xoài này thì thuộc thẩm quyền của chủ tịch UBND tỉnh, hiện văn phòng đang xếp lịch để báo cáo với thường trực ủy ban, sau sẽ họp bàn về hướng xử lý".