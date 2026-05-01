Đồng Nai 'lên đời' ngoạn mục: Người trẻ hãnh diện trước bước ngoặt lịch sử

Không chỉ là sự thay đổi về danh xưng hành chính, đây còn được xem là cơ hội để Đồng Nai bứt phá mạnh mẽ, mở ra tương lai phát triển năng động hơn cho thế hệ trẻ.

Quốc hội đã tán thành thông qua Nghị quyết thành lập TP.Đồng Nai. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ 30.4.2026, Đồng Nai trở thành thành phố thứ 7 sau Hà Nội, TP.HCM, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ và Huế.

Giới trẻ Đồng Nai: Tự hào trước bước ngoặt lịch sử

Với sự thay đổi lớn của tỉnh nhà, Nguyễn Ngọc Nguyệt Nghi, sinh viên Trường ĐH Công nghệ Miền Đông (xã Dầu Giây), chia sẻ rằng đón nhận cột mốc Đồng Nai trở thành thành phố với niềm tự hào và lòng biết ơn sâu sắc.

Nghi cho biết trân quý những đóng góp bền bỉ của các thế hệ đi trước, những người đã dày công vun đắp để thế hệ trẻ hôm nay được tiếp bước và vươn lên từ một điểm khởi đầu tốt hơn. "Với em, đây không chỉ là niềm vui mà còn là động lực để nỗ lực học tập, rèn luyện và sống có trách nhiệm hơn, góp phần xây dựng thành phố Đồng Nai ngày càng hiện đại, văn minh và là nơi đáng đến", Nghi chia sẻ.

Quảng trường chữ Y - Công viên Biên Hùng, P.Trấn Biên, TP.Đồng Nai Ảnh: V.C.T.

Nguyễn Tá Quỳnh Phương, Bí thư lớp Sư phạm ngữ văn K15, Trường ĐH Đồng Nai (P.Trấn Biên), không khỏi cảm thấy tự hào và xúc động khi chứng kiến vùng đất thân quen đứng trước bước chuyển mình quan trọng để trở thành thành phố thứ 7 của đất nước. Đó không chỉ là dấu mốc phát triển về kinh tế - xã hội mà còn mở ra những "chân trời mới" và cơ hội mới cho thế hệ trẻ trong học tập, làm việc và khẳng định bản thân.

Võ Tá Quỳnh Phương tự hào và xúc động khi chứng kiến Đồng Nai có bước chuyển mình lớn lao Ảnh: NVCC.

"Tôi mong rằng, Đồng Nai sẽ phát triển theo hướng văn minh, bền vững, với hạ tầng phát triển, môi trường sống ngày càng chất lượng, đồng thời vẫn gìn giữ được những giá trị văn hóa của quê hương", Phương nói.

Sinh ra và lớn lên tại mảnh đất Xuân Lộc cũ, Vũ Công Thành (31 tuổi, nhiếp ảnh tự do, ngụ xã Xuân Thành), chứng kiến nhiều sự thay đổi của quê hương cho rằng, Đồng Nai trở thành thành phố là bước ngoặt tuyệt vời cho phát triển kinh tế cũng như cơ hội phát triển cho cả người dân. "Bản thân tôi vô cùng tự hào và hy vọng thành phố sẽ có nhiều chính sách, chủ trương để đưa cuộc sống bà con dân mình tốt hơn nữa", anh Thành chia sẻ.

Anh Vũ Công Thành hy vọng thành phố sẽ có nhiều chính sách, chủ trương để đưa cuộc sống người dân tốt hơn nữa Ảnh: NVCC

Một góc phường Xuân Lộc mới Ảnh: V.C.T.

Mong chờ bước phát triển mới

TP.Đồng Nai được thành lập trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số của tỉnh Đồng Nai. Theo tờ trình trước đó của Chính phủ thành lập thành phố trên cơ sở nguyên trạng 12.737,18 km2 diện tích tự nhiên, quy mô dân số 4,49 triệu người và 95 đơn vị hành chính cấp xã. Trụ sở của TP. Đồng Nai được giữ nguyên như hiện nay. TP.Đồng Nai giáp TP.HCM, tỉnh Lâm Đồng, tỉnh Tây Ninh và Vương quốc Campuchia.

Cánh đồng lúa ở xã Xuân Phú, TP Đồng Nai Ảnh: HIẾU NGUYỄN.

Lê Hồng Diễm (22 tuổi), quản lí - tuyển dụng lao động thời vụ Văn phòng cung ứng nhân lực Trí Việt, ngụ P. Long Khánh), cho biết bản thân rất vui mừng và mong chờ những bước phát triển, đổi mới tích cực trên quê hương mình. Hy vọng trong thời gian tới, Đồng Nai sẽ có thêm nhiều thay đổi về cơ sở hạ tầng, môi trường sống ngày càng hiện đại hơn, mở ra nhiều cơ hội việc làm và phát triển cho người dân.

Toàn cảnh Khu công nghiệp Xuân Lộc về đêm Ảnh: HIẾU NGUYỄN.

Anh Hồ Hoàng Thạch, 35 tuổi, đang công tác tại Trung tâm văn hóa và điện ảnh Đồng Nai (P.Long Bình), cho biết là một người làm việc trong lĩnh vực văn hóa và điện ảnh, anh cảm nhận rõ hơn bao giờ hết nhịp chuyển mình mạnh mẽ của quê hương: hiện đại hơn, năng động hơn nhưng vẫn giữ được chiều sâu văn hóa và bản sắc riêng.

"Thời khắc Đồng Nai "lên đời" không chỉ là niềm tự hào mà còn là niềm tin vào một tương lai phát triển bền vững, nơi văn hoá, nghệ thuật và con người Đồng Nai sẽ có thêm nhiều cơ hội tỏa sáng. Tôi tin rằng, với nền tảng sẵn có và khát vọng vươn lên, Đồng Nai sẽ không chỉ là trung tâm kinh tế quan trọng mà còn là điểm sáng về đời sống văn hóa tinh thần, góp phần làm giàu thêm bản sắc của đất nước", anh Thạch nói.