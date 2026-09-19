Đồng Nai nêu rõ các khoản ban đại diện cha mẹ học sinh không được quyên góp

Ngày 19.9, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) thành phố Đồng Nai có văn bản hướng dẫn các khoản thu, công tác quản lý thu, chi trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn năm học 2026-2027.

Cùng với chính sách miễn hoàn toàn học phí cho học sinh trường công lập, Sở GD-ĐT đặc biệt siết chặt việc thu quỹ đầu năm, nghiêm cấm mọi hình thức lợi dụng danh nghĩa ban đại diện cha mẹ học sinh để thu tiền sai quy định.

Sở GD-ĐT lưu ý, trong thời gian chờ UBND thành phố Đồng Nai ban hành quyết định quy định về các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục, các cơ sở giáo dục công lập tạm thời chưa thực hiện thu các khoản này.

Các cơ sở giáo dục công lập tạm thời chưa thu các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục của nhà trường ẢNH: HOÀNG GIÁP

Tuy nhiên, để đảm bảo việc sinh hoạt bán trú cho học sinh, các cơ sở giáo dục được phép thống nhất, thỏa thuận với cha mẹ học sinh tạm thu tiền ăn, nước uống, phục vụ bán trú, vệ sinh trường lớp và trông giữ trẻ ngoài giờ.

Nhằm chấn chỉnh tình trạng thu sai mục đích đầu năm học, Sở GD-ĐT thành phố Đồng Nai quy định rõ hoạt động thu chi của ban đại diện cha mẹ học sinh.

Theo đó, kinh phí hoạt động của ban phải xuất phát từ sự ủng hộ tự nguyện của cha mẹ học sinh và nguồn tài trợ hợp pháp khác; không được quy định mức kinh phí bình quân cho các phụ huynh; việc thu, chi phải công khai, dân chủ và báo cáo quyết toán minh bạch tại các cuộc họp toàn thể cha mẹ học sinh.

Ban đại diện cha mẹ học sinh không được quyên góp các khoản không tự nguyện hoặc không phục vụ trực tiếp cho hoạt động của ban. Cụ thể, không được thu tiền: bảo vệ cơ sở vật chất, an ninh trường học; vệ sinh trường, lớp; khen thưởng cán bộ, giáo viên; mua sắm máy móc, thiết bị, đồ dùng dạy học hay sửa chữa, nâng cấp công trình của nhà trường; nghiêm cấm việc lợi dụng danh nghĩa ban đại diện cha mẹ học sinh để thu khoản quỹ lớp.

Học sinh tiểu học và THCS trên các xã biên giới ở thành phố Đồng Nai được hỗ trợ bữa ăn trưa theo Nghị định 339/2025/NĐ-CP của Chính phủ ẢNH: HOÀNG GIÁP

Bên cạnh đó, các khoản như bảo hiểm tai nạn là hoàn toàn tự nguyện, nhà trường chỉ thông báo để phụ huynh tự lựa chọn công ty bảo hiểm hợp pháp, không được bắt buộc học sinh tham gia.

Về đồng phục, các trường không tự ý thay đổi mẫu mới vào đầu năm học và phụ huynh có thể tự mua theo mẫu mã, quy cách mà nhà trường đã thông báo.

Để đảm bảo tính minh bạch, các trường phải thực hiện thu, chi không dùng tiền mặt. Đối với học sinh khu vực vùng sâu, vùng xa, đồng bào dân tộc thiểu số chưa có điều kiện tiếp cận các ngân hàng, nhà trường được phép thu tiền mặt nhưng phải kiểm kê và nộp ngay vào Kho bạc Nhà nước hoặc tài khoản ngân hàng theo quy định.

Các cơ sở giáo dục phải công khai kế hoạch thu, chi các khoản được phép thu đến cha mẹ học sinh và người học, tuyệt đối không dùng khoản thu này để điều chuyển hoặc chi cho nội dung, mục đích khác.

Sở GD-ĐT cho biết sẽ thành lập các đoàn kiểm tra tình hình thu đầu năm tại các đơn vị trực thuộc và các cơ sở giáo dục cấp xã, phường nhằm kịp thời chấn chỉnh các sai phạm.