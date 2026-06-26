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Thời sự

Đồng Nai: Phát hiện hơn 7 tấn chân gà hết hạn sử dụng, không rõ xuất xứ

Lê Lâm
Lê Lâm
Kiểm tra kho lạnh của một công ty chuyên sản xuất chân gà rút xương, lực lượng chức năng thành phố Đồng Nai phát hiện hơn 7 tấn chân gà đông lạnh đã quá hạn sử dụng và không rõ nguồn gốc.

Ngày 26.6, Công an thành phố Đồng Nai thông tin Phòng Cảnh sát kinh tế vừa phối hợp Đội Quản lý thị trường số 1 (Chi cục Quản lý thị trường thành phố Đồng Nai) tiến hành kiểm tra đột xuất một công ty chuyên sản xuất chân gà rút xương tại phường Hố Nai (thành phố Đồng Nai).

Đồng Nai: Phát hiện 7 tấn chân gà hết hạn sử dụng và không rõ xuất xứ - Ảnh 1.

Khu vực chứa chân gà đông lạnh của công ty

ẢNH: CACC

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện tại khu vực chế biến chân gà rút xương của công ty không đảm bảo các quy định về an toàn thực phẩm trong sản xuất, chế biến thực phẩm.

Kiểm tra các kho đông lạnh phát hiện hơn 7 tấn chân gà đông lạnh đã quá hạn sử dụng và không rõ nguồn gốc.

Đồng Nai: Phát hiện 7 tấn chân gà hết hạn sử dụng và không rõ xuất xứ - Ảnh 2.

Khu vực chế biến chân gà rút xương

ẢNH: CACC

Quá trình làm việc với cơ quan chức năng, người đại diện của công ty chưa cung cấp được các giấy tờ liên quan đến nguồn gốc của số hàng hóa trên.

Lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản, tạm giữ toàn bộ số tang vật có dấu hiệu vi phạm để tiến hành xác minh, làm rõ, xử lý theo quy định pháp luật.

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