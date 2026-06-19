Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Bóc trần đường đi của hơn 10.000 tấn chân gà 'bẩn' từ kho lạnh ra thị trường
Video Thời sự

Bóc trần đường đi của hơn 10.000 tấn chân gà 'bẩn' từ kho lạnh ra thị trường

Trần Cường
Trần Cường
Công an thành phố Hà Nội vừa khởi tố, bắt tạm giam giám đốc một công ty xuất nhập khẩu cùng đồng phạm để điều tra hành vi buôn lậu. Qua khám xét các kho lạnh tại Hà Nội và Lạng Sơn, lực lượng chức năng phát hiện hơn 2.000 tấn chân gà, trong đó có hàng trăm tấn đã hết hạn sử dụng, có dấu hiệu không đảm bảo an toàn thực phẩm.

Sáng 19.6, Công an Hà Nội cho biết, cơ quan này đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Tố Loan (47 tuổi, trú P.Hoàng Mai, Hà Nội) và Trang Tuyết Ngọc (45 tuổi, trú P.Thanh Liệt, Hà Nội) về tội buôn lậu.

Bóc trần đường đi của hơn 10.000 tấn chân gà 'bẩn' từ kho lạnh ra thị trường

Trong số 2 bị can, bà Loan là Giám đốc Công ty cổ phần xuất nhập khẩu và phát triển thương mại An Bình thuộc Tập đoàn An Bình Group, còn bà Ngọc là Trưởng phòng trợ lý Tập đoàn An Bình Group.

Trước đó, ngày 4.6, Công an Hà Nội kiểm tra và khám xét các kho hàng tại Khu công nghiệp Quang Minh (xã Quang Minh, Hà Nội) và kho đông lạnh THL tại xã Đồng Đăng (Lạng Sơn). 

Tại kho đông lạnh An Việt 2 (thuộc Công ty TNHH An Việt Hà Nội), công an phát hiện hơn 1.000 tấn chân gà, trong đó có 260 tấn chân gà đông lạnh hết hạn sử dụng, bị mốc trắng và bốc mùi có dấu hiệu đưa ra thị trường tiêu thụ. Tại kho đông lạnh THL, công an phát hiện thu giữ 1.030 tấn chân gà.

Quá trình điều tra, Công an xác định từ 2023 - 2026, Công ty cổ phần xuất nhập khẩu thực phẩm ABF do bà Loan điều hành đã nhập khẩu 339 container chân gà theo diện sản xuất, gia công rồi xuất khẩu) với tổng số 1,2 triệu tấn, giá trị hàng hóa gần 350 tỉ đồng. 

Sau khi nhập khẩu số chân gà trên, bà Loan không chuyển đổi mục đích sử dụng, không nộp thuế mà chỉ đạo Ngọc bán ra thị trường trong nước cho người tiêu dùng với số lượng hơn 10.000 tấn.

Bắt giám đốc công ty xuất nhập khẩu bán hơn 10.000 tấn chân gà 'bẩn'- Ảnh 3.

Hàng nghìn tấn chân gà đông lạnh bị phát hiện, thu giữ

Cảnh sát xác định số chân gà nhập từ nước ngoài về Việt Nam có số lượng lớn xuất xứ từ những nước có dịch bệnh gia cầm hoặc vì lý do an toàn thực phẩm khác nên không có trong danh sách đủ điều kiện nhập khẩu vào Việt Nam. 

Song vì lợi nhuận, bà Loan đã bán số chân gà đó ra thị trường trong nước cho người tiêu dùng (nhà hàng, quán ăn....). Ngoài ra, bà Loan đã chỉ đạo nhân viên bán số chân gà trên ra thị trường nhiều tỉnh, thành trên cả nước như Hà Nội, Lai Châu, Cao Bằng, Lạng Sơn, Ninh Bình, Hưng Yên, Quảng Ninh… để tiêu thụ thông qua các đầu mối bán buôn.

Công an Hà Nội đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, làm rõ hành vi của các đối tượng có liên quan và trách nhiệm của các cơ quan quản lý có liên quan đến hành vi buôn lậu của Nguyễn Thị Tố Loan và đồng phạm.

Tin liên quan

Vụ bắt Trưởng khoa Dược: Từ 50 tấn caffeine, các đối tượng có thể chế ra 150 tấn ma túy

Vụ bắt Trưởng khoa Dược: Từ 50 tấn caffeine, các đối tượng có thể chế ra 150 tấn ma túy

Theo Cục trưởng Cục C04, với hơn 50 tấn caffeine (tang vật công an thu giữ được trong chuyên án), các đối tượng có thể sản xuất được tới hơn 150 tấn ma túy tổng hợp, điều này cho thấy sự nguy hiểm trong thời gian dài.

Khám phá thêm chủ đề

chân gà chân gà bẩn buôn lậu thực phẩm bẩn Công an Hà Nội

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận