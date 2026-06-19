Sáng 19.6, Công an Hà Nội cho biết, cơ quan này đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Tố Loan (47 tuổi, trú P.Hoàng Mai, Hà Nội) và Trang Tuyết Ngọc (45 tuổi, trú P.Thanh Liệt, Hà Nội) về tội buôn lậu.

Bóc trần đường đi của hơn 10.000 tấn chân gà 'bẩn' từ kho lạnh ra thị trường

Trong số 2 bị can, bà Loan là Giám đốc Công ty cổ phần xuất nhập khẩu và phát triển thương mại An Bình thuộc Tập đoàn An Bình Group, còn bà Ngọc là Trưởng phòng trợ lý Tập đoàn An Bình Group.

Trước đó, ngày 4.6, Công an Hà Nội kiểm tra và khám xét các kho hàng tại Khu công nghiệp Quang Minh (xã Quang Minh, Hà Nội) và kho đông lạnh THL tại xã Đồng Đăng (Lạng Sơn).

Tại kho đông lạnh An Việt 2 (thuộc Công ty TNHH An Việt Hà Nội), công an phát hiện hơn 1.000 tấn chân gà, trong đó có 260 tấn chân gà đông lạnh hết hạn sử dụng, bị mốc trắng và bốc mùi có dấu hiệu đưa ra thị trường tiêu thụ. Tại kho đông lạnh THL, công an phát hiện thu giữ 1.030 tấn chân gà.

Quá trình điều tra, Công an xác định từ 2023 - 2026, Công ty cổ phần xuất nhập khẩu thực phẩm ABF do bà Loan điều hành đã nhập khẩu 339 container chân gà theo diện sản xuất, gia công rồi xuất khẩu) với tổng số 1,2 triệu tấn, giá trị hàng hóa gần 350 tỉ đồng.

Sau khi nhập khẩu số chân gà trên, bà Loan không chuyển đổi mục đích sử dụng, không nộp thuế mà chỉ đạo Ngọc bán ra thị trường trong nước cho người tiêu dùng với số lượng hơn 10.000 tấn.

Hàng nghìn tấn chân gà đông lạnh bị phát hiện, thu giữ

Cảnh sát xác định số chân gà nhập từ nước ngoài về Việt Nam có số lượng lớn xuất xứ từ những nước có dịch bệnh gia cầm hoặc vì lý do an toàn thực phẩm khác nên không có trong danh sách đủ điều kiện nhập khẩu vào Việt Nam.

Song vì lợi nhuận, bà Loan đã bán số chân gà đó ra thị trường trong nước cho người tiêu dùng (nhà hàng, quán ăn....). Ngoài ra, bà Loan đã chỉ đạo nhân viên bán số chân gà trên ra thị trường nhiều tỉnh, thành trên cả nước như Hà Nội, Lai Châu, Cao Bằng, Lạng Sơn, Ninh Bình, Hưng Yên, Quảng Ninh… để tiêu thụ thông qua các đầu mối bán buôn.

Công an Hà Nội đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, làm rõ hành vi của các đối tượng có liên quan và trách nhiệm của các cơ quan quản lý có liên quan đến hành vi buôn lậu của Nguyễn Thị Tố Loan và đồng phạm.