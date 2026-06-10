Thanh Hóa khởi tố 6 bị can buôn lậu 200 kg vàng

Ngày 10.6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 6 bị can để điều tra về hành vi buôn lậu vàng.

Các bị can buôn lậu khoảng 200 kg vàng ẢNH: CÔNG AN THANH HÓA

Các bị can bị khởi tố, gồm: Hồ Thị Mai Thanh (46 tuổi, ngụ P.Vườn Lài, TP.HCM), Huỳnh Đại Phú (26 tuổi, ngụ xã Bến Cầu, Tây Ninh), Bùi Nguyễn Yến Nhi (36 tuổi, ngụ P.Tam Hiệp, Đồng Nai), Nguyễn Thị Thao (42 tuổi), Đoàn Thoại Xuân Tường (35 tuổi, cùng ngụ P.Trấn Biên, Đồng Nai), và Nguyễn Thị Hương (46 tuổi, ngụ xã Thọ Long, Thanh Hóa).

Kết quả điều tra ban đầu của Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa xác định, các bị can trên khi thấy giá vàng trong nước tăng cao, chênh lệch lớn so với giá vàng thế giới nên đã câu kết với nhau thiết lập thành đường dây buôn lậu vàng thỏi từ Campuchia về Việt nam tiêu thụ.

Các đối tượng đã mua khoảng 200 kg vàng thỏi có giá trị gần 1.000 tỉ đồng từ Campuchia đưa về Việt Nam. Ngay khi đưa được về nước, các đối tượng đã chia nhỏ số lượng vàng và bán ra thị trường để thu lời bất chính.

Trong khoảng 200 kg vàng nêu trên, Công an tỉnh Thanh Hóa đã thu giữ được hơn 8 kg và nhiều tang vật khác liên quan đến hoạt động buôn lậu.

Để gây khó khăn cho lực lượng chức năng, quá trình mua bán vàng trái phép, các đối tượng trong đường dây liên lạc với nhau qua các nền tảng mạng xã hội, như: Telegram, Viber, WhatsApp, Zalo. Khi giao dịch mua bán vàng các đối tượng chỉ giao dịch bằng tiền mặt, không nhận tiền chuyển qua tài khoản ngân hàng.

Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết đường dây buôn lậu vàng nêu trên là đường dây có quy mô đặc biệt lớn, tính chất đặc biệt nghiêm trọng, có sự liên thông nhiều tỉnh, thành như Tây Ninh, Đồng Nai, TP.HCM, Thanh Hóa.

Hiện vụ án đang được mở rộng điều tra.