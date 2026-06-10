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Thời sự Pháp luật

Khởi tố lãnh đạo, nhân viên nhãn hiệu trang sức Helia

Minh Hải
Minh Hải
10/06/2026 20:57 GMT+7

Lãnh đạo và nhân viên các Công ty TNHH trang sức Helia Fine Jewelry (nhãn hiệu trang sức Helia) và Công ty TNHH Wii Diamonds đã sản xuất, buôn bán hơn 10.000 sản phẩm trang sức giả mạo các nhãn hiệu nổi tiếng thế giới, thu lợi bất chính khoảng 30 tỉ đồng.

Ngày 10.6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố, bắt tạm giam 8 bị can để điều tra về các hành vi buôn lậu trang sức, và xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp.

Khởi tố lãnh đạo, nhân viên nhãn hiệu trang sức Helia - Ảnh 1.

Bị can Đào Thùy Trang (bên trái) tại cơ quan công an

ẢNH: CÔNG AN THANH HÓA

Các bị can bị khởi tố là lãnh đạo, nhân viên của các Công ty TNHH trang sức Helia Fine Jewelry (nhãn hiệu trang sức Helia) và Công ty TNHH Wii Diamonds (cùng địa chỉ trụ sở tại phường Bàn Cờ, TP.HCM).

Trong đó, bị can Đào Thùy Trang (27 tuổi, Phó giám đốc Công ty TNHH trang sức Helia Fine Jewelry) khai nhận công ty được cấp phép kinh doanh các sản phẩm trang sức chế tác từ vàng, đá và kim cương với nhãn hiệu Helia.

Tuy nhiên, Đào Thùy Trang cùng các nhân viên công ty đã liên hệ với Nguyễn Văn Phúc (38 tuổi, ở TP.HCM; là một trong 8 bị can) để chế tác, gia công thêm nhiều sản phẩm trang sức giả các thương hiệu nổi tiếng, như: Van Cleef, Bvlgari, Cartier, Chanel, Louis Vuitton, Tiffany&Co, Chrome Hearts…

Khởi tố lãnh đạo, nhân viên nhãn hiệu trang sức Helia - Ảnh 2.

8 bị can bị khởi tố, bắt tạm giam

ẢNH: CÔNG AN THANH HÓA

Ngoài ra, Trang còn liên hệ với các đối tượng tại Hồng Kông (Trung Quốc) thông qua ứng dụng WeChat để đặt mua các sản phẩm giả nhãn hiệu Van Cleef, Louis Vuitton, và Bvlgari đưa về Việt Nam buôn bán.

Tương tự, Nguyễn Văn Huy (33 tuổi), Giám đốc Công ty TNHH Wii Diamonds cũng điều hành công ty sản xuất, chế tác nhiều trang sức giả các thương hiệu nổi tiếng thế giới.

Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, thực hiện khám xét trụ sở và các địa điểm liên quan đến 2 công ty trên đã thu giữ hơn 300 sản phẩm trang sức, gồm các loại vòng cổ, lắc tay, nhẫn… đều giả các thương hiệu nổi tiếng thế giới. Ngoài ra, còn thu giữ nhiều máy móc, thiết bị phục vụ hoạt động chế tác, gia công trang sức.

Bước đầu, Công an tỉnh Thanh Hóa xác định từ năm 2022 đến khi bị bắt, các bị can của 2 công ty trên đã bán ra thị trường hơn 10.000 sản phẩm trang sức giả, thu lợi bất chính khoảng 30 tỉ đồng.

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