Vụ bắt Trưởng khoa Dược: Từ 50 tấn caffeine, các đối tượng có thể chế ra 150 tấn ma túy
Vụ bắt Trưởng khoa Dược: Từ 50 tấn caffeine, các đối tượng có thể chế ra 150 tấn ma túy

Trần Cường
20/05/2026 11:41 GMT+7

Theo Cục trưởng Cục C04, với hơn 50 tấn caffeine (tang vật công an thu giữ được trong chuyên án), các đối tượng có thể sản xuất được tới hơn 150 tấn ma túy tổng hợp, điều này cho thấy sự nguy hiểm trong thời gian dài.

Chiều 19.5, phát biểu tại lễ trao thưởng thành tích xuất sắc trong phá chuyên án buôn lậu hơn 50 tấn caffeine - một loại tiền chất sản xuất ma túy, thiếu tướng Ngô Thanh Bình, Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04 - Bộ Công an), cho biết chuyên án này có thể nói là chuyên án đầu tiên thu giữ số lượng hóa chất, tiền chất lớn và khác biệt về tính chất pháp luật.

Bởi, theo thiếu tướng Bình, tại Trung Quốc coi caffeine là chất hướng thần, còn bên Lào coi đây là tiền chất. Song, nước ta vẫn đang hoàn thiện về tính chất pháp luật khi chất này vẫn được cấp phép cho các tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh với mục đích y, dược, thực phẩm hoặc sử dụng trong công nghiệp mà chưa coi là tiền chất ma túy.

Cục trưởng C04 cho hay, số caffeine trong đường dây là hóa chất, tiền chất "chảy" sang khu vực Tam giác vàng để sản xuất ma túy, sau đó sản phẩm quay lại nước ta tiêu thụ, cũng như trung chuyển sang nước thứ 3.

Với hơn 50 tấn caffeine (tang vật công an thu giữ được trong chuyên án), các đối tượng có thể sản xuất được tới hơn 150 tấn ma túy tổng hợp, điều này cho thấy sự nguy hiểm trong thời gian dài.

Cận cảnh 50 tấn caffeine 'núp bóng' bao xi măng, thức ăn chăn nuôi

Nhìn bề ngoài, đó chỉ là những bao xi măng, túi cám chăn nuôi xếp chồng lên nhau trong kho hàng. Nhưng khi lực lượng chức năng mở ra, bên trong là hàng chục tấn caffeine - nguyên liệu đang được tuồn sang Lào, Myanmar để sản xuất ma túy tổng hợp.

Lật tẩy chiêu buôn lậu 50 tấn caffeine của Trưởng khoa Dược Viện Y học cổ truyền Trung ương

