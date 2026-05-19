Chiều 19.5.2026, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04 - Bộ Công an) tổ chức hội nghị công bố kết quả triệt phá đường dây buôn lậu caffeine qua biên giới.

Cận cảnh 50 tấn caffeine 'núp bóng' bao xi măng, thức ăn chăn nuôi

Tại hội nghị, đại diện C04 cho biết đây là đường dây hoạt động có tổ chức, quy mô đặc biệt lớn, xuyên quốc gia, được phát hiện qua phối hợp giữa C04 và Công an tỉnh Điện Biên. Caffeine được nhập từ nước ngoài vào Việt Nam, sau đó vận chuyển qua Lào đến Myanmar, nơi chất này được dùng để sản xuất ma túy tổng hợp.

Đây là kho hàng của Công ty TNHH T&T VINA tại Nghệ An, điểm tập kết cuối cùng trước khi lô hàng thông quan.

Các đối tượng đã thay toàn bộ vỏ bao bì của caffeine, đóng lại thành các bao giống hệt hàng hóa thông thường, rồi khai báo hải quan lẫn vào trong các chuyến hàng hợp pháp.

Toàn bộ chuyên án thu hơn 50 tấn caffeine, phong tỏa 60 tài khoản ngân hàng, bắt giữ 6 xe ô tô cùng nhiều thiết bị. 10 bị can bị khởi tố tại Việt Nam, phía Lào bắt thêm 6 đối tượng.

Tại Lào, mua bán caffeine từ 10 kg trở lên có thể bị xử tử hình.

Còn tại Việt Nam, chất này được cấp phép cho các tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh với mục đích y, dược, thực phẩm hoặc sử dụng trong công nghiệp (chưa coi là tiền chất ma túy).