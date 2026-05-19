Khai mạc Lễ hội Làng Sen kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Tối 18.5, tại Sân vận động Làng Sen, xã Kim Liên, tỉnh Nghệ An tổ chức khai mạc Lễ hội Làng Sen năm 2026 và công bố quyết định của Bộ VH-TT-DL công nhận Khu du lịch quốc gia Kim Liên. Đến dự lễ có Phó thủ tướng Lê Tiến Châu cùng các lãnh đạo bộ, ngành, các tỉnh và đông đảo người dân.

Đêm khai mạc Lễ hội Làng Sen 2026 ẢNH: VÕ KHÁNH

Từ chương trình Hát từ làng Sen khởi đầu năm 1981, sau đó trở thành Liên hoan tiếng hát Làng Sen, và hoạt động văn hóa, chính trị này đã nâng tầm lên thành Lễ hội Làng Sen vào năm 2002, được tổ chức hằng năm với quy mô cấp tỉnh và 5 năm 1 lần với quy mô toàn quốc.

Đây là sự kiện quan trọng chào mừng kỷ niệm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, thể hiện sự tôn kính và biết ơn của mọi tầng lớp nhân dân đối với công lao to lớn của Bác Hồ.

Một tiết mục nghệ thuật tại đêm khai mạc ẢNH: VÕ KHÁNH

Lễ hội có sự góp mặt của các ca sĩ, nghệ sĩ đến từ TP.HCM ẢNH: VÕ KHÁNH

Đọc diễn văn tại lễ khai mạc, ông Thái Văn Thành, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, cho biết sự kiện này cũng là dịp để người dân cả nước và bạn bè quốc tế hiểu thêm về con người và quê hương xứ Nghệ, một trong những vùng văn hóa đặc sắc của Việt Nam, nổi tiếng với dân ca ví, giặm - di sản văn hóa phi vật thể đại diện cho nhân loại.

Điểm nhấn trong lễ khai mạc là chương trình nghệ thuật "Sen khởi tân khí" được dàn dựng theo hình thức bán thực cảnh quy mô lớn do Sở VH-TT-DL Nghệ An phối hợp với Sở VH-TT-DL TP.HCM, Nhà hát Kịch TP.HCM thực hiện.

Phó thủ tướng Lê Tiến Châu và bộ trưởng Bộ VH-TT-DL trao quyết định công nhận Khu du lịch Quốc gia Kim Liên ẢNH: VÕ KHÁNH

Đêm khai mạc đã khép lại bằng màn pháo hoa nghệ thuật tầm cao ấn tượng, rực rỡ tại Kim Liên.

Lễ hội năm nay diễn ra từ ngày 18 - 30.5, với nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật: lễ dâng hoa, dâng hương, báo công, tưởng niệm tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh; lễ rước ảnh Bác; triển lãm trưng bày chuyên đề kỷ niệm 115 năm Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước, triển lãm kỷ niệm 80 năm ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến; không gian "chợ quê" kết hợp hoạt động du lịch trải nghiệm tại Làng Sen; chương trình trải nghiệm thực tế ảo "trở về thời khắc thiêng liêng"; các trò chơi dân gian...