Lễ hội Làng Sen 2026 có gì mới?

9 điểm nhấn mới của lễ hội

Lễ hội Làng Sen ra đời từ năm 1981, tiền thân là phong trào văn nghệ quần chúng hát về Chủ tịch Hồ Chí Minh, về Tổ quốc, về Đảng với tên gọi Liên hoan tiếng hát Làng Sen.

Đến năm 2002, Liên hoan tiếng hát Làng Sen được tỉnh Nghệ An nâng lên thành Lễ hội Làng Sen với quy mô cấp tỉnh (tổ chức hằng năm) và quy mô toàn quốc (5 năm tổ chức một lần) vào dịp sinh nhật Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tiết mục nghệ thuật tại lễ khai mạc Lễ hội Làng Sen năm 2025 ẢNH: K.H

Bà Quách Thị Cường, Phó giám đốc Sở VH-TT-DL Nghệ An, cho biết ngay từ những năm đầu tổ chức, Lễ hội Làng Sen đã thu hút nhiều tầng lớp nhân dân không chỉ trong tỉnh Nghệ An mà nhân dân cả nước, kiều bào nước ngoài, du khách quốc tế hưởng ứng, tham dự.

Đây là hoạt động chính trị, văn hóa có ý nghĩa quan trọng, thể hiện lòng biết ơn, thành kính của nhân dân đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Hoạt động cũng đồng thời tuyên truyền, giáo dục tư tưởng Hồ Chí Minh, tiếp tục thực hiện việc "học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".

Lễ hội là dịp để giới thiệu, quảng bá về văn hóa Làng Sen, quê hương Nghệ An tới bạn bè, du khách trong và ngoài nước; từng bước thúc đẩy phát triển du lịch bền vững, khai thác sản phẩm du lịch đặc thù gắn với không gian trải nghiệm văn hóa, lịch sử, tâm linh trên quê hương Bác Hồ.

Bà Quách Thị Cường thông tin về Lễ hội Làng Sen 2026 tại buổi họp báo giới thiệu về lễ hội ẢNH: K.H

"Lễ hội năm nay có 9 sự kiện diễn ra từ 18 - 30.5. Điểm mới của lễ hội năm nay là chương trình có sự phối hợp tổ chức của TP.HCM, quy tụ hơn 100 nghệ sĩ, diễn viên, ca sĩ, cùng gần 200 nghệ sĩ chuyên nghiệp, diễn viên quần chúng và nhiều ngôi sao ca nhạc tham gia biểu diễn. Sân khấu được thiết kế theo hướng bán thực cảnh, quy mô lớn, kết hợp công nghệ âm thanh, ánh sáng hiện đại, khép lại bằng màn bắn pháo hoa tầm cao", bà Cường thông tin.

Năm nay, song song với lễ dâng hoa, dâng hương tại Nhà tưởng niệm Bác Hồ ở Khu Di tích Kim Liên và đền Chung Sơn, lễ rước ảnh Bác, khai mạc lễ hội, Lễ hội Làng Sen còn diễn ra chuỗi gồm 7 hoạt động văn hóa và du lịch đặc sắc: Triển lãm chuyên đề Kỷ niệm 115 năm Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước; tổ chức không gian chợ quê kết hợp hoạt động du lịch trải nghiệm Làng Sen; triển lãm "80 năm Ngày Bác Hồ ra Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến"; trưng bày chuyên đề Hệ thống bảo tàng, di tích lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh toàn quốc gắn với tổ chức kỷ niệm 70 năm bảo tồn và phát huy giá trị Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại xã Kim Liên; khánh thành dự án thác 9 tầng thuộc Khu du lịch văn hóa tại xã Kim Liên; chương trình diễu hành, đồng diễn áo dài sen và lễ bế mạc…

Chuẩn bị chu đáo cho lễ hội

Nhân dịp kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Nghệ An sẽ tổ chức khởi công 2 dự án quan trọng: công bố và khởi công hạ tầng kỹ thuật dự án Nhà máy Nhiệt điện LNG Quỳnh Lập với tổng vốn đầu tư 59.372 tỉ đồng và khởi công dự án đường bộ cao tốc Vinh - Thanh Thủy với tổng mức đầu tư hơn 23.940 tỉ đồng.

Đường vào Khu di tích Kim Liên được trang hoàng trước ngày khai mạc Lễ hội Làng Sen 2026 ẢNH: Đ.Đ.K

Tại cuộc họp nghe báo cáo về công tác chuẩn bị cho Lễ hội Làng Sen năm 2026 và khởi công 2 dự án kể trên, ông Võ Trọng Hải, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, cho biết chuỗi sự kiện tổ chức vào ngày 18.5 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là điểm nhấn lớn của Nghệ An trong năm 2026, với sự tham dự của các lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ, ngành, địa phương và đông đảo nhân dân, du khách.

Vì vậy, toàn bộ công tác tổ chức phải được chuẩn bị với tinh thần chu đáo, quy mô, bài bản, chặt chẽ, đúng tầm.

Tiết mục nghệ thuật tại Lễ hội Làng Sen 2024 ẢNH: CTV

Ông Võ Trọng Hải yêu cầu các sở, ngành, địa phương phải bảo đảm đồng bộ trên tất cả các phương diện từ nội dung chương trình, lễ tân, hậu cần đến giao thông, an ninh trật tự, y tế, thông tin, truyền thông...

Đối với chương trình khai mạc Lễ hội Làng Sen năm 2026 tại xã Kim Liên, sự kiện có sự tham dự của nhiều đại biểu và dự kiến thu hút lượng lớn du khách, người dân, ông Võ Trọng Hải yêu cầu đặc biệt chú trọng công tác đón tiếp, hậu cần, hướng dẫn giao thông, tổ chức không gian sự kiện khoa học, hợp lý.