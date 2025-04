Đồng Nai sắp xếp đơn vị hành chính: Khu trung tâm TP.Biên Hòa đặt tên Trấn Biên

Ngày 22.4, UBND tỉnh Đồng Nai đã ban hành văn bản về việc tổ chức lấy ý kiến cử tri và tổ chức kỳ họp HĐND các cấp về chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính (ĐVHC).

Đồng Nai dự kiến giảm từ 159 xã, phường xuống còn 55 xã, phường sau sắp xếp ẢNH: LÊ LÂM

Theo đó, UBND tỉnh Đồng Nai yêu cầu UBND cấp huyện trên cơ sở Đề án sắp xếp ĐVHC cấp xã của tỉnh Đồng Nai năm 2025 và Đề án sắp xếp, sáp nhập tỉnh Bình Phước và tỉnh Đồng Nai; tổ chức lấy ý kiến nhân dân và tổ chức kỳ họp HĐND cấp xã, cấp huyện trên địa bàn theo quy định.

Chỉ đạo UBND cấp xã tổ chức lấy ý kiến cử tri để UBND cấp huyện báo cáo UBND tỉnh trước ngày 24.4; UBND cấp xã báo cáo thường trực HĐND cùng cấp tổ chức kỳ họp HĐND thông qua chủ trương sắp xếp ĐVHC cấp xã của tỉnh Đồng Nai năm 2025 và chủ trương sắp xếp, sáp nhập ĐVHC tỉnh Bình Phước và tỉnh Đồng Nai để tổng hợp báo cáo kết quả về UBND tỉnh trước ngày 27.4.

Xuất hiện tên gọi Trấn Biên, Tân Triều

Theo đề án sắp xếp ĐVHC cấp xã, Đồng Nai sẽ giảm từ 159 xã còn 55 xã, giảm hơn 65%. Trong số 11 huyện và 2 thành phố, hầu hết đều được giữ lại, đặt tên cho ĐVHC cấp xã; chỉ riêng H.Vĩnh Cửu bị mất tên.

Do nằm biệt lập, xã Phú Lý (H.Vĩnh Cửu) được đề xuất giữ nguyên hiện trạng. Tương tự, xã Đắc Lua (H.Tân Phú) cũng được đề xuất không sắp xếp ẢNH: LÊ LÂM

Cụ thể, nhập thị trấn Vĩnh An với xã Mã Đà và xã Trị An, lấy tên mới là Trị An; nhập xã Tân An với xã Vĩnh Tân lấy tên là Tân An; nhập 3 xã Tân Bình, Bình Lợi, Thạnh Phú và P.Tân Phong (TP.Biên Hòa) thành 1 xã lấy tên là Tân Triều (tên một loại bưởi nổi tiếng của Đồng Nai).

10 huyện, thành phố còn lại sau khi sắp xếp đều có xã mang tên giống hiện nay.

Đối với TP.Biên Hòa, các phường nằm cùng một bên sông Đồng Nai: gồm Hóa An, Tân Hạnh, Bửu Hòa, Tân Vạn sẽ nhập làm 1, lấy tên là Biên Hòa.

Còn các phường trung tâm gồm: Bửu Long, Quang Vinh, Trung Dũng, Thống Nhất, Hiệp Hòa, An Bình nhập vào nhau, lấy tên là Trấn Biên, một cái tên có lịch sử lâu đời của vùng đất Biên Hòa - Đồng Nai.

Một điểm đáng lưu ý, có tổng cộng 3 xã vùng xa được đề xuất giữ nguyên, không sắp xếp. Đó là xã Phú Lý (H.Vĩnh Cửu) có diện tích 279 km2, dân số gần 16.000 người và xã Đắc Lua (H.Tân Phú) có diện tích 415 km2, dân số 8.234 người. Lý do đây là 2 xã biệt lập; riêng xã Thanh Sơn (H.Định Quán) đạt các tiêu chuẩn về diện tích và dân số (diện tích 315km2, dân số 33.342 người).