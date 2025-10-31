Đồng Nai: Sẽ có chính sách đột phá, vượt trội với giáo dục

Ngày 31.10, ông Lê Trường Sơn, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai, đã chủ trì buổi làm việc với 40 xã, phường và các trường học từ cấp học mần non đến THPT thuộc địa bàn tỉnh Bình Phước cũ, về tình hình hoạt động và công tác quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo (GD-ĐT).

Báo cáo tại buổi làm việc, ông Phạm Hồng Thắng, Phó giám đốc Sở GD-DT tỉnh Đồng Nai, cho biết nhìn chung kế hoạch phát triển giáo dục được thực hiện đúng tiến độ, góp phần nâng cao dân trí và chất lượng nguồn nhân lực của địa phương; các cơ sở giáo dục duy trì ổn định quy mô, mạng lưới trường lớp; chất lượng giáo dục được giữ vững và có tiến bộ.

Toàn cảnh buổi làm việc ẢNH: HOÀNG GIÁP

Dù vậy, ngành GD-ĐT tỉnh Đồng Nai cũng nêu lên một số khó khăn trong quản lý giáo dục tại các địa phương. Cụ thể, một số xã, phường chưa có đủ cán bộ chuyên môn, năng lực quản lý giáo dục, để đảm nhiệm vai trò điều hành, tham mưu, triển khai các chương trình, kế hoạch phát triển giáo dục. Việc phân cấp tuyển dụng cho các địa phương chưa rõ ràng. Một số cơ sở giáo dục còn thiếu giáo viên dạy các môn năng khiếu như mỹ thuật, thể dục, tin học, nhưng không có nguồn sinh viên để tuyển dụng.

Lãnh đạo UBND xã Đồng Phú kiến nghị tình trạng thiếu biên chế giáo viên và cơ sở vật chất trường học bị xuống cấp ẢNH: HOÀNG GIÁP

Phần lớn trường đã được đầu tư xây dựng từ lâu (từ năm 2010 trở về trước) nên nhiều hạng mục đã xuống cấp nghiêm trọng, chưa đảm bảo phục vụ dạy và học trong điều kiện mới. Cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học vẫn còn thiếu và chưa đồng bộ. Kinh phí hoạt động hạn chế, chưa đủ cho việc bảo trì, duy tu, nâng cấp. Việc quản lý học sinh có nguy cơ vi phạm pháp luật hoặc có biểu hiện tâm lý tiêu cực ngoài giờ học còn gặp nhiều khó khăn do thiếu nhân lực chuyên trách và cơ chế phối hợp thông tin chưa kịp thời.

Thầy Phạm Anh Quang, Hiệu trưởng Trường THCS Tiến Thành (ở phường Đồng Xoài), cho biết: "Nhà trường hiện nay thiếu 14 biên chế giáo viên và 4 biên chế phục vụ để thực hiện các nhiệm vụ. Trường đang lập kế hoạch để thực hiện học 2 buổi theo chỉ đạo. Rất mong lãnh đạo tỉnh, các sở, ngành bổ sung biên chế còn thiếu để nhà trường thực hiện các nhiệm vụ của mình được tốt nhất".

Thầy Phạm Anh Quang, Hiệu trưởng Trường THCS Tiến Thành, kiến nghị bổ sung số biên chế giáo viên còn thiếu ẢNH: HOÀNG GIÁP

Tại cuộc họp, nhiều ý kiến, kiến nghị của các địa phương, trường học cũng được đưa ra và được các sở, ngành liên quan của tỉnh giải đáp ngay tại buổi làm việc.

Ông Lê Trường Sơn, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai, ghi nhận và chia sẻ những khó khăn, lúng túng của các xã, phường, trường học trong giai đoạn đầu thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp.

Ông Sơn cho rằng công tác quản lý giáo dục là một nhiệm vụ quan trọng, cần sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, cấp ủy địa phương. UBND các xã, phường cần phối hợp nhịp nhàng, thường xuyên với các sở, ngành liên quan để kịp thời giải quyết các khó khăn, vướng mắc.

Ông Sơn đề nghị đối với 14/40 xã, phường (thuộc tỉnh Bình Phước cũ) chưa có cán bộ từng làm công tác giáo dục để tham mưu cho công tác giáo dục, các địa phương này cần chủ động tìm nguồn nhân lực, có thể ngay từ các trường học để đảm bảo công tác tham mưu, quản lý nhà nước về giáo dục được hiệu quả.

Ông Lê Trường Sơn, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai, phát biểu tại buổi làm việc ẢNH: HOÀNG GIÁP

Ông Sơn cho biết UBND tỉnh sẽ cùng Sở GD-ĐT, UBND các xã phường tiếp tục có những trao đổi cụ thể, để tháo gỡ các khó khăn, hiện thực hóa Nghị quyết 71 của Bộ chính trị về đột phá phát triển GD-ĐT. Thời gian tới, tỉnh cũng sẽ ban hành các nghị quyết mới mang tính đột phá, vượt trội đối với ngành GD-ĐT.

Riêng đối với 8 xã biên giới, ông Sơn lưu ý các địa phương này cần chú trọng công tác quy hoạch, giải phóng mặt bằng, đảm bảo các quy hoạch các khu đất từ 5 – 10 ha để xây dựng các trường học cho các xã biên giới, theo chủ trương đã được Bộ Chính trị thống nhất.