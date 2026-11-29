"Đường lớn” đã mở

Ngày 21.7.2026, thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã ký ban hành Nghị quyết số 16-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển TP.Đồng Nai đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2065.

Sân bay Long Thành ẢNH: TN

Nghị quyết nêu rõ phát triển TP.Đồng Nai trở thành đô thị đặc biệt, cửa ngõ chiến lược của vùng kinh tế trọng điểm phía nam, gắn kết chặt chẽ với các vùng Đông Nam bộ, duyên hải Nam Trung bộ và Tây nguyên, đồng bằng sông Cửu Long, cả nước, khu vực và quốc tế. Đưa TP.Đồng Nai phát triển trở thành cực tăng trưởng đa chức năng, có vai trò dẫn dắt về công nghiệp hàng không, vũ trụ, công nghiệp công nghệ cao, logistics, thương mại biên giới, nông nghiệp công nghệ cao, đổi mới sáng tạo gắn với phát huy vị trí trung tâm chiến lược của "đô thị sân bay," kết nối toàn cầu, phát triển ngang tầm với các đô thị sân bay lớn trong khu vực và quốc tế.

Cùng đó, ngày 24.8.2026, Quốc hội đã thông qua luật Phát triển đô thị, có hiệu lực thi hành từ ngày 1.10.2026, tạo hành lang pháp lý, cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển TP.Đồng Nai trở thành đô thị đặc biệt.

Tiếp đó, ngày 26.11.2026, thay mặt Chính phủ, Phó thủ tướng thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc ký Nghị định số 422/2026/NĐ-CP quy định cơ chế, chính sách phát triển TP.Đồng Nai, trong đó quy định việc áp dụng cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển đô thị đặc biệt quy định tại luật Phát triển đô thị cho thành phố.

Theo nghị định này, TP.Đồng Nai tham gia liên kết, phát triển vùng đô thị đặc biệt cùng với TP.HCM và với địa phương khác thuộc vùng đô thị đặc biệt; thực hiện cơ chế, chính sách quy định áp dụng đối với địa phương trong vùng đô thị đặc biệt tại mục 7 chương II của luật Phát triển đô thị. Từ 1.12 tới, nghị định chính thức có hiệu lực thi hành.

Để cụ thể hóa các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp được nêu trong Nghị quyết số 16-NQ/TW, Ban Chấp hành Đảng bộ TP.Đồng Nai đã ban hành Kế hoạch số 179-KH/TU về việc thực hiện nghị quyết này. Quan điểm xuyên suốt của Kế hoạch 179, theo Chủ tịch UBND TP.Đồng Nai Nguyễn Văn Út, là đổi mới mạnh mẽ tư duy phát triển, chuyển từ quản lý hành chính sang quản trị phát triển; quy hoạch tổ chức không gian thành phố theo hướng phát triển mở, đa trung tâm, đa cực, đa tầng, lấy hệ thống sông và hệ sinh thái tự nhiên làm trục cảnh quan chủ đạo; tăng cường liên kết vùng, liên kết quốc gia và quốc tế.

Thành phố cũng xác định phát huy tối đa vị trí chiến lược, lấy Cảng hàng không quốc tế Long Thành, hệ thống hạ tầng chiến lược, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm những động lực quan trọng để đưa Đồng Nai trở thành đô thị đặc biệt, cực tăng trưởng đa chức năng của quốc gia, ngang tầm với các đô thị sân bay lớn trong khu vực và quốc tế.

Giữ vai trò dẫn dắt công nghiệp hàng không, vũ trụ

Trước đó, tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Đồng Nai ngày 18.5.2026, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu thành phố kiến tạo mô hình tăng trưởng mới, đưa Đồng Nai vượt khỏi giới hạn của một trung tâm công nghiệp truyền thống.

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, TP.Đồng Nai lấy Cảng hàng không quốc tế Long Thành làm hạt nhân tái cấu trúc không gian phát triển. Thành phố cần sớm xây dựng đề án tổng thể phát triển đô thị sân bay Long Thành, Nhơn Trạch và vùng phụ cận; phối hợp với các bộ, ngành bảo đảm tiến độ sân bay Long Thành giai đoạn 2, đường sắt Biên Hòa - Vũng Tàu, các tuyến kết nối sân bay và hạ tầng liên vùng.

Chỉ ra Đồng Nai có hệ thống giao thông kết nối đa phương thức và là địa phương nằm trong “tứ giác phát triển” TP.HCM, Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ), chuyên gia kinh tế Trần Du Lịch cho rằng đây là những thế mạnh giúp Đồng Nai tận dụng để tăng tốc trong thời gian tới, trong đó, khai thác lợi thế của “khu thương mại tự do” gắn với sân bay quốc tế Long Thành và cảng biển Phước An, nhằm thúc đẩy tiến trình tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ngoài ra, các trụ cột khác như dịch vụ logistics bao gồm cảng biển, cảng hàng không, cảng cạn dọc theo hành lang công nghiệp - dịch vụ - đô thị; hình thành các trung tâm logistics từ cửa khẩu quốc tế Hoa Lư đến sân bay quốc tế Long Thành, cảng biển Phước An, kết nối với toàn bộ cụm cảng biển số 4 của Đông Nam Bộ; phát triển du lịch quốc tế dựa vào cảng hàng không quốc tế Long Thành…, tạo thành những trụ cột vững chắc và mạnh mẽ để Đồng Nai tăng tốc trong giai đoạn tới.

Nhận thức về vị trí địa lý quan trọng của thành phố, UBND TP.Đồng Nai khẳng định không gian phát triển của Đồng Nai không tách rời mà gắn kết hữu cơ, tương hỗ chặt chẽ với TP.HCM, cùng tham gia cấu thành một chỉnh thể đô thị - công nghiệp - dịch vụ quy mô lớn, có khả năng dẫn dắt tăng trưởng của cả nước.

“Vai trò trục kết nối của Đồng Nai được thể hiện rõ nét thông qua hệ thống hạ tầng giao thông đa phương thức đang được đầu tư đồng bộ, hiện đại với các trục cao tốc, đường vành đai, cảng biển, hàng không…, góp phần hoàn thiện chuỗi logistics liên hoàn giữa công nghiệp - cảng biển - hàng không, đưa Đồng Nai trở thành mắt xích trung tâm trong mạng lưới cung ứng hàng hóa xuất, nhập khẩu của cả nước", UBND TP.Đồng Nai nhìn nhận.

Cảng hàng không quốc tế Long Thành có quy mô khoảng 5.000 ha (thuộc top 6 của thế giới) với tổng mức đầu tư hơn 16 tỉ USD, được quy hoạch đạt tiêu chuẩn 4F - cấp cao nhất theo tiêu chuẩn của Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế (ICAO). Khi hoàn thành toàn bộ các giai đoạn, sân bay dự kiến đạt công suất khoảng 100 triệu hành khách và 5 triệu tấn hàng hóa mỗi năm, trở thành một trong những trung tâm trung chuyển hàng không lớn của khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Với quy mô, công suất và tiêu chuẩn kỹ thuật thuộc nhóm hàng đầu thế giới, sân bay Long Thành không chỉ phục vụ nhu cầu vận tải mà còn đóng vai trò là hạ tầng lõi để hình thành trung tâm trung chuyển hàng không quốc tế, kết nối trực tiếp Việt Nam với các chuỗi giá trị và mạng lưới logistics toàn cầu. Khi kết hợp với hệ thống cảng biển và trung tâm tài chính - thương mại của TP.HCM, khu vực này sẽ hình thành một cực tăng trưởng có tính cạnh tranh khu vực và quốc tế.



