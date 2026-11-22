Từ hôm nay, các doanh nghiệp thực hiện dự án sản xuất sản phẩm phụ trợ trực tiếp trong công nghiệp bán dẫn và dự án sản xuất thiết bị điện tử có thể đăng ký để nhận hỗ trợ tiền tỉ từ Đồng Nai.

Theo đó, các tổ chức, doanh nghiệp cần lập một bộ hồ sơ đề nghị hỗ trợ kinh phí, nộp trực tuyến tại Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Hồ sơ bao gồm: đơn đề nghị hỗ trợ (theo mẫu); hồ sơ quyết toán, nghiệm thu, hóa đơn, chứng từ chi phí thực tế; hồ sơ chứng minh việc mua công nghệ, đổi mới công nghệ; báo cáo kiểm toán độc lập xác nhận chi phí thực tế phát sinh và văn bản cam kết thực hiện đúng quy định.

Mẫu đơn đề nghị hỗ trợ kinh phí ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Tổng thời gian giải quyết thủ tục là 40 ngày làm việc (không kể thời gian bổ sung hồ sơ của tổ chức, doanh nghiệp và thời gian Kho bạc Nhà nước kiểm soát chi và giải ngân cho tổ chức, doanh nghiệp). Cụ thể:

Tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ (5 ngày làm việc): doanh nghiệp sau khi nộp hồ sơ trực tuyến, Ban Quản lý các khu công nghiệp, khu kinh tế thành phố Đồng Nai (Ban quản lý) sẽ kiểm tra tính hợp lệ và gửi hồ sơ cho hội đồng thẩm định để thực hiện thẩm định nếu hợp lệ.

Nếu hồ sơ chưa đủ, Ban quản lý sẽ thông báo trực tuyến để doanh nghiệp bổ sung trong vòng 7 ngày làm việc (quá hạn hoặc bổ sung không đạt sẽ bị trả hồ sơ).

Thẩm định hồ sơ (20 ngày làm việc): Hội đồng thẩm định đánh giá và lập báo cáo kết quả thẩm định. Nếu hồ sơ không đạt điều kiện, trong 2 ngày làm việc, Ban quản lý ra thông báo từ chối (nêu rõ lý do) trên hệ thống.

Trình và phê duyệt kinh phí (12 ngày làm việc): trong 2 ngày làm việc từ khi có báo cáo đạt yêu cầu, Ban quản lý trình hồ sơ lên UBND thành phố xem xét, phê duyệt.

Trong 10 ngày làm việc tiếp theo, UBND thành phố Đồng Nai sẽ ban hành quyết định phê duyệt kinh phí hỗ trợ.

Hỗ trợ kinh phí (3 ngày làm việc): trong 3 ngày làm việc kể từ ngày có quyết định phê duyệt, Ban quản lý làm thủ tục qua Kho bạc Nhà nước để giải ngân cho tổ chức, doanh nghiệp được hỗ trợ.

Hỗ trợ tối đa 10 tỉ đồng/dự án

Trước đó, ngày 11.11, HĐND thành phố Đồng Nai đã thông qua nghị quyết số 41/2026/NQ-HĐND quy định về chính sách hỗ trợ từ ngân sách địa phương cho các dự án sản xuất sản phẩm phụ trợ trực tiếp trong công nghiệp bán dẫn và dự án sản xuất thiết bị điện tử trên địa bàn Đồng Nai. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 22.11.

Chính sách được áp dụng với các dự án đầu tư mới được phê duyệt chủ trương đầu tư hoặc cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư kể từ ngày nghị quyết có hiệu lực.

Với các dự án đã vận hành trước thời điểm này, chỉ xem xét hỗ trợ các hạng mục sản xuất mẫu thử, mua công nghệ hoặc đổi mới công nghệ phát sinh mới, kể từ ngày nghị quyết có hiệu lực.

Tổ chức, doanh nghiệp có thể được hỗ trợ lên đến 10 tỉ đồng ẢNH MINH HỌA TẠO BẰNG AI

Theo đó, các tổ chức, doanh nghiệp đáp ứng đủ các tiêu chí và điều kiện theo quy định tại nghị quyết, sẽ được hỗ trợ kinh phí, cụ thể:

Hỗ trợ sản xuất mẫu thử: hỗ trợ 20% giá trị quyết toán chi phí sản xuất mẫu thử đã được kiểm toán, tối đa 1 tỉ đồng/dự án.

Hỗ trợ mua công nghệ: hỗ trợ 25% giá trị quyết toán chi phí mua công nghệ đã được kiểm toán, tối đa 5 tỉ đồng/dự án.

Hỗ trợ đổi mới công nghệ: hỗ trợ 20% giá trị quyết toán chi phí đổi mới công nghệ đã được kiểm toán, tối đa 5 tỉ đồng/dự án.

Tổ chức, doanh nghiệp có thể đăng ký một hoặc nhiều nội dung, nhưng tổng mức hỗ trợ không quá 10 tỉ đồng/dự án.

Mỗi khoản chi phí thực tế (thể hiện qua hóa đơn, chứng từ quyết toán cụ thể) chỉ được kê khai và hưởng hỗ trợ cho một nội dung duy nhất theo quy định.

Khu công nghiệp Dầu Giây (phường Dầu Giây) rộng hơn 220 ha, đã được lấp đầy 100% và đang được mở rộng thêm 145 ha ẢNH: HOÀNG GIÁP

Việc hỗ trợ kinh phí được thực hiện theo phương thức hỗ trợ sau đầu tư và chi trả kinh phí hỗ trợ một lần vào tài khoản của tổ chức, doanh nghiệp thụ hưởng.

Tổ chức, doanh nghiệp phải cam kết duy trì sản xuất tại thành phố liên tục tối thiểu 5 năm kể từ ngày nhận hỗ trợ, hằng năm có doanh thu từ sản phẩm phụ trợ cho bán dẫn hoặc thiết bị điện tử sử dụng chip bán dẫn.

Riêng dự án sản phẩm phụ trợ bán dẫn, doanh nghiệp phải cam kết hằng năm cung ứng sản phẩm cho ít nhất một doanh nghiệp tại Việt Nam thuộc chuỗi sản xuất thiết bị điện tử hoặc bán dẫn trong 5 năm kể từ khi nhận hỗ trợ.