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    Doanh nghiệp được hỗ trợ tối đa 6%/năm lãi suất vay đổi mới công nghệ

    Quý Hiên
    Quý Hiên
    Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia (NATIF) bắt đầu tiếp nhận hồ sơ đề nghị hỗ trợ lãi suất vay đợt 2 năm 2026 của doanh nghiệp, với mức lãi suất ưu đãi, áp dụng với các dự án ứng dụng, chuyển giao và đổi mới công nghệ.

    Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia (NATIF) vừa có thông báo tiếp nhận hồ sơ đề nghị hỗ trợ lãi suất vay đợt 2 năm 2026, nhằm tạo thêm nguồn lực tài chính giúp doanh nghiệp đầu tư ứng dụng, chuyển giao và đổi mới công nghệ, nâng cao năng lực sản xuất, kinh doanh.

    Doanh nghiệp được hỗ trợ tối đa 6%/năm lãi suất vay đổi mới công nghệ - Ảnh 1.

    Doanh nghiệp sẽ được vay với lãi suất tối đa 6%/năm cho các dự án ứng dụng, chuyển giao và đổi mới công nghệ

    ẢNH: NHẬT THỊNH

    Đối tượng hỗ trợ là doanh nghiệp có tư cách pháp nhân, thực hiện dự án hoặc phương án đầu tư có nội dung chuyển giao, ứng dụng, đổi mới công nghệ hoặc đổi mới sáng tạo, sử dụng vốn vay từ các tổ chức tín dụng được phép hoạt động tại Việt Nam.

    Nguồn vốn vay được hỗ trợ có thể sử dụng cho các nội dung đầu tư, đổi mới công nghệ theo quy định, trong đó có mua sắm máy móc, thiết bị và dây chuyền sản xuất phục vụ ứng dụng, chuyển giao công nghệ.

    Theo thông báo, mức hỗ trợ lãi suất bằng 50% lãi suất vay ghi trong hợp đồng tín dụng giữa doanh nghiệp và tổ chức tín dụng, nhưng tối đa không quá 6%/năm.

    Thời gian hỗ trợ được tính từ khi quỹ phê duyệt đến khi doanh nghiệp hoàn thành nghĩa vụ trả nợ với tổ chức tín dụng, tối đa 5 năm. Khoản vay phải còn ít nhất 12 tháng thời hạn trả nợ tại thời điểm hoàn thành nghĩa vụ với tổ chức tín dụng.

    Để được xem xét, doanh nghiệp cần bảo đảm năng lực triển khai, nguồn lực tài chính, nhân sự và cơ sở vật chất; thực hiện đầy đủ nghĩa vụ báo cáo, cung cấp chứng từ và chấp hành công tác kiểm tra, giám sát của quỹ.

    Việc xét chọn ưu tiên các dự án có tính khả thi, khả năng ứng dụng trực tiếp, tạo hiệu quả kinh tế hoặc giải quyết vấn đề xã hội, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng, năng lực cạnh tranh và bảo vệ môi trường.

    Quỹ ưu tiên các dự án sử dụng công nghệ thuộc danh mục công nghệ khuyến khích chuyển giao, công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển hoặc công nghệ chiến lược.

    Bên cạnh đó, chương trình ưu tiên doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp đổi mới công nghệ liên quan đến công nghệ chiến lược và dự án có khả năng tạo mức tăng thêm giá trị gia tăng từ 7% trở lên. 

    Hồ sơ hợp lệ được xem xét theo thứ tự thời gian tiếp nhận cho đến khi sử dụng hết kinh phí.

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