Khát vọng xây dựng doanh nghiệp công nghệ Việt toàn cầu

Tiên phong triển khai các giải pháp AI của Việt Nam

Những năm học tập và làm việc tại Anh đã giúp Nguyễn Thế Duy tiếp cận môi trường sáng tạo hàng đầu thế giới, nơi các thành tựu khoa học, công nghệ được ứng dụng sâu rộng vào mọi mặt của đời sống. Tuy nhiên, chính trong môi trường phát triển ấy, anh lại nhận ra một điều khác biệt: Tại Anh, mọi thứ đã vận hành tương đối hoàn thiện nên cơ hội để tạo ra những thay đổi mang tính đột phá không còn nhiều. Trong khi đó, Việt Nam đang bước vào giai đoạn chuyển mình mạnh mẽ với chuyển đổi số và làn sóng công nghệ mới, thời điểm phù hợp để trở về, xây dựng đội ngũ và phát triển các sản phẩm công nghệ do người Việt làm chủ.

Năm 2015, anh Nguyễn Thế Duy về nước sáng lập Công ty ADT với rất nhiều khó khăn khi đem các sản phẩm, ý tưởng đi "chào hàng" nhưng chỉ nhận được những cái lắc đầu. Bước ngoặt đến khi một tập đoàn lớn trong nước liên hệ với ADT để hợp tác trong chiến dịch ra mắt 4G. Chính dự án này đã chứng minh năng lực công nghệ Việt, mở đường cho ADT tiếp tục chinh phục những thử thách mới.

Nhà sáng lập Nguyễn Thế Duy ẢNH: NVCC

"Tại thời điểm ấy, phía đối tác ra mắt 4G, cần những trải nghiệm, công nghệ mới có những khả năng thể hiện rõ sức mạnh tốc độ của mạng 4G. Họ tìm kiếm trên Google những tên tuổi nhà cung cấp dịch vụ, công nghệ thực tế ảo, song lướt 9 trang toàn thấy doanh nghiệp nước ngoài, đến trang thứ 10 thì thấy ADT xuất hiện. Họ đã liên hệ với ADT với mong muốn đưa công nghệ thực tế ảo cho chiến dịch ra mắt 4G của họ. Từ thành công đầu tiên, ADT liên tiếp tham gia các dự án lớn. Cứ như vậy, những nhân sự trẻ với tinh thần khởi nghiệp sục sôi và không ngại khó, không ngại khổ đã biến nguy thành cơ và chứng minh con đường họ lựa chọn là hoàn toàn đúng đắn", anh Duy nhớ lại.

Trải qua hơn 1 thập niên phát triển, ADT đã trở thành một trong những đơn vị tiên phong triển khai các giải pháp trí tuệ nhân tạo (AI) và thực tế mở rộng (XR) cho nhiều lĩnh vực như năng lượng, sản xuất, hàng không, y tế và dịch vụ công. Một trong những dấu ấn nổi bật là việc ADT giành giải nhất Gitex Europe 2025 với sản phẩm Agentic AI - nền tảng AI Chủ quyền (Sovereign AI) do đội ngũ kỹ sư Việt Nam nghiên cứu và phát triển. Doanh nghiệp cũng từng bước chinh phục các thị trường quốc tế như Singapore và Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE), đồng thời trở thành đối tác chiến lược của nhiều thương hiệu lớn tại những quốc gia này.

Trong nước, ADT là doanh nghiệp tiêu biểu được lựa chọn trưng bày sản phẩm công nghệ - đổi mới sáng tạo tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Chính phủ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Tại Đại hội XVIII Đảng bộ TP.Hà Nội, nhiệm kỳ 2025 - 2030, ADT được lựa chọn là một trong các đơn vị tư vấn, triển khai giải pháp công nghệ đổi mới sáng tạo phục vụ Đại hội XVIII. Từ ứng dụng AI và thực tế ảo (VR) giúp đại biểu hình dung trực quan về "Định hướng phát triển thủ đô - đô thị thông minh đến năm 2030, tầm nhìn 2045", đến "Bức tường lịch sử Hà Nội" tái hiện những dấu mốc đáng nhớ trong hành trình phát triển của thành phố. Đặc biệt, Đại hội lần này còn ghi dấu bằng những cải tiến công nghệ mới khi ADT đồng hành cùng Viettel trong việc thiết kế trải nghiệm ứng dụng họp không giấy iCabinet, phát triển hệ thống check-in điện tử giúp đại biểu tra cứu thông tin, tìm chỗ ngồi nhanh chóng và thuận tiện chỉ bằng vài thao tác chạm.

ADT nhận giải nhất Gitex Europe 2025 với sản phẩm Agentic AI - nền tảng AI Chủ quyền tại Singapore ẢNH: ADT

Dù vậy, với anh Nguyễn Thế Duy, điều giá trị nhất khiến anh tự hào không phải là các giải thưởng hay dự án đã thực hiện, mà là xây dựng được một tập thể kỹ sư, chuyên gia và cộng sự gắn kết, nhiệt huyết, luôn sẵn sàng chinh phục những bài toán công nghệ khó và ngày càng có nhiều sản phẩm công nghệ do kỹ sư Việt Nam phát triển được khách hàng trong và ngoài nước tin tưởng sử dụng.

Cơ hội lớn từ Nghị quyết 57

Theo anh Nguyễn Thế Duy, những năm gần đây, các chính sách của Đảng và Nhà nước đã tạo động lực quan trọng cho khoa học, công nghệ và khởi nghiệp. Việc khuyến khích người trẻ dám nghĩ khác, dám thử nghiệm và chấp nhận thất bại là hết sức quan trọng. Bởi khi khởi nghiệp không chỉ là xây dựng doanh nghiệp mà còn là hành trình tích lũy trải nghiệm, rèn luyện bản lĩnh và tìm kiếm những cộng sự phù hợp để theo đuổi một tầm nhìn dài hạn.

"Tôi tin Việt Nam hoàn toàn có thể sở hữu những doanh nghiệp công nghệ mang tầm vóc toàn cầu nếu kiên trì đầu tư cho tri thức và đổi mới sáng tạo", anh Duy nhấn mạnh và giải thích, trong kỷ nguyên AI, công nghệ đang giúp giảm đáng kể rào cản gia nhập thị trường. Nếu trước đây startup cần nguồn vốn lớn để bắt đầu, thì hiện nay chỉ với một nhóm nhỏ có ý tưởng tốt, biết tận dụng công cụ AI và đủ quyết tâm, hoàn toàn có thể tạo ra những sản phẩm có sức cạnh tranh toàn cầu.

Đối với cộng đồng doanh nghiệp công nghệ, Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị được xem là một dấu mốc quan trọng, mở ra nhiều kỳ vọng cho ngành khoa học, công nghệ Việt Nam. Với ADT, đây là cơ hội để đẩy mạnh nghiên cứu các nền tảng Agentic AI và Physical AI do người Việt làm chủ, tập trung vào chủ quyền dữ liệu, làm chủ công nghệ lõi và bảo đảm an toàn thông tin. "ADT vẫn đang không ngừng học hỏi và nỗ lực để đóng góp nhiều giá trị hơn để các sản phẩm đậm dấu ấn trí tuệ Việt phủ sóng trên toàn cầu, mang theo sứ mệnh lan tỏa tinh thần "Make in Vietnam" - hiện thân sinh động cho tinh thần Nghị quyết 57: biến khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo thành động lực phát triển trung tâm của quốc gia", anh Duy nhấn mạnh và tiết lộ, doanh nghiệp đã phát triển nhiều giải pháp như AI Chủ quyền, AI Avatar, robot tự hành và các công cụ điều hành thông minh, hướng tới ứng dụng trong cơ quan nhà nước, giáo dục, y tế, năng lượng, sản xuất và dịch vụ.

Theo nhà sáng lập ADT, Việt Nam đang sở hữu nhiều lợi thế để bứt phá trong lĩnh vực công nghệ như lực lượng kỹ sư trẻ đông đảo, khả năng thích ứng nhanh và cộng đồng chuyên gia Việt Nam đang làm việc tại nhiều tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới. Qua quá trình hợp tác với các đối tác tại châu Âu, Mỹ, Trung Quốc và UAE, anh nhận thấy năng lực chuyên môn của kỹ sư VN hoàn toàn có thể cạnh tranh trên thị trường quốc tế. Tuy nhiên, để tận dụng được làn sóng AI hiện nay, Việt Nam cần xây dựng một hệ sinh thái hoàn chỉnh từ hạ tầng, dữ liệu, mô hình nền tảng cho đến các ứng dụng thực tiễn.