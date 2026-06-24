Từ những trang sử hào hùng đến khát vọng cống hiến của người trẻ hôm nay

Từ 19 giờ, khuôn viên Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam trở nên sôi động với sự xuất hiện của các đoàn đại biểu tham dự Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII. Dưới sự hướng dẫn của thuyết minh viên, các đoàn đại biểu lần lượt tham quan không gian trưng bày các giai đoạn lịch sử quân sự của dân tộc.

Đối với không ít đại biểu, đây là lần đầu tiên được đặt chân tới Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam. Sự choáng ngợp trước quy mô trưng bày cùng những câu chuyện lịch sử được thể hiện sinh động đã để lại nhiều ấn tượng đặc biệt.

Các đại biểu tham quan tại Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam ẢNH: UYÊN LÊ

Nguyễn Lê Duy Đăng, sinh viên Trường đại học Xây dựng Miền Tây, thành viên đoàn đại biểu tỉnh Vĩnh Long, cảm thấy rất vinh dự và tự hào khi lần đầu tiên được tham dự Đại hội Đoàn toàn quốc.

Chia sẻ về cảm xúc khi được cùng các đại biểu tham quan Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam, Duy Đăng cho biết: "Được tận mắt tìm hiểu những trang sử hào hùng của dân tộc giúp tôi thêm tự hào và nhận thức rõ hơn trách nhiệm của thế hệ trẻ hôm nay đối với đất nước. Tôi mong muốn mang sức trẻ, sự nhiệt huyết và tinh thần cống hiến của thanh niên Vĩnh Long đến với đại hội, góp phần vào thành công chung của ngày hội tuổi trẻ cả nước".

Lần đầu đến tham quan Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam, Duy Đăng bị thu hút bởi những câu chuyện phía sau các hiện vật ẢNH: UYÊN LÊ

Cũng giống như Duy Đăng, Thiên Lý (Chi đoàn Tâm lý học giáo dục, Trường đại học Quy Nhơn, Tỉnh đoàn Gia Lai) cảm thấy háo hức khi được tham gia các hoạt động về nguồn trước thềm đại hội.

Thiên Lý bày tỏ: "Đây không đơn thuần là một chuyến tham quan mà còn là dịp để thế hệ trẻ hiểu hơn về giá trị của hòa bình, độc lập và những gì cha ông đã đánh đổi để có được. Tôi mong muốn mang tinh thần ấy về với thanh niên Gia Lai, góp phần lan tỏa lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và ý thức trách nhiệm của người trẻ trong học tập, lao động, xây dựng quê hương".

Thiên Lý dành nhiều thời gian để tìm hiểu và lắng nghe những câu chuyện lịch sử, với mong muốn lan tỏa những giá trị mà cha ông để lại cho tuổi trẻ Gia Lai ẢNH: UYÊN LÊ

Trong khi đó, với những đại biểu từng đến tham quan bảo tàng, cảm xúc ở lần trở lại này lại mang một ý nghĩa rất khác. Họ mang trong mình "sứ mệnh" đặc biệt, đại diện cho tiếng nói, khát vọng và trách nhiệm của hàng triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam.

Anh Mai Minh Luận, Phó bí thư Tỉnh đoàn Đồng Tháp, đánh giá hoạt động tham quan Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam là một nội dung thiết thực nhằm tăng cường giáo dục truyền thống cho đoàn viên, thanh niên. Những giá trị lịch sử được truyền tải không chỉ giúp đoàn viên, thanh niên hiểu hơn về quá khứ mà còn thôi thúc thế hệ trẻ hành động trong hiện tại.

Các đại biểu Tỉnh đoàn Đồng Tháp ẢNH: UYÊN LÊ

"Là đại biểu tham dự đại hội, chúng tôi mang theo tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, thanh niên Đồng Tháp đóng góp vào các nội dung của Đại hội. Tôi kỳ vọng đại hội sẽ đề ra những chủ trương, giải pháp phù hợp với thực tiễn thanh niên hiện nay, góp phần nâng cao chất lượng công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trong nhiệm kỳ tới", anh Luận chia sẻ.

Từ những trang sử hào hùng của dân tộc, mỗi đại biểu mang theo cho mình những cảm xúc riêng, đồng thời bồi đắp thêm niềm tin, lý tưởng và khát vọng cống hiến trên hành trình cùng tuổi trẻ Việt Nam bước vào giai đoạn phát triển mới.