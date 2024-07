Đồng Nai: Tạm giữ lái xe dùng dao tấn công CSGT

Ngày 19.7, Cơ quan CSĐT Công an TP.Long Khánh ra quyết định tạm giữ hình sự Trần Doãn Minh Bảo (43 tuổi, ngụ TP.HCM) để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ theo quy định tại điều 330 bộ luật Hình sự. Bảo là người dùng dao tấn công CSGT đang làm nhiệm vụ.

Trần Doãn Minh Bảo dùng dao tấn công lực lượng CSGT và bị khống chế, bắt giữ H.K

Trước đó, sáng 18.7, tổ công tác thuộc Đội CSGT-TT Công an TP.Long Khánh tuần tra, kiểm soát trên tuyến đường số 4 trong KCN Long Khánh. Tổ công tác phát hiện ô tô đầu kéo BS 51C-111.29 do Trần Doãn Minh Bảo cầm lái, Bảo không thắt dây an toàn nên ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra.

Lúc này Bảo không chấp hành hiệu lệnh, lái xe bỏ chạy. Sau khi bị tổ công tác dừng xe, Bảo nhảy xuống xe, dùng dao tấn công lực lượng làm nhiệm vụ. Tổ công tác đã khống chế, bắt giữ Bảo đưa về trụ sở công an để làm rõ.

Tại cơ quan công an, Trần Doãn Minh Bảo thừa nhận hành vi sai phạm của mình.