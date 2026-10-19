Đồng Nai thực hiện thành công ca ghép thận đầu tiên từ người chồng 'hiến' cho vợ

Ngày 19.10, Bệnh viện đa khoa Đồng Nai đã công bố thực hiện thành công ca ghép thận đầu tiên tại bệnh viện với sự hỗ trợ trực tiếp của nhóm chuyên gia bác sĩ đến từ Bệnh viện Chợ Rẫy.

Vợ chồng anh L.P.T tại buổi công bố Bệnh viện đa khoa Đồng Nai thực hiện thành công ca ghép thận đầu tiên ẢNH: LÊ LÂM

Bệnh nhân là chị H.T.H (46 tuổi, ở Thanh Hóa), người cho thận là anh L.P.T (chồng của bệnh nhân, 40 tuổi, ở An Giang).

Ca ghép thận được thực hiện ngày 6.10.2026. Sau 20 ngày phẫu thuật, sức khỏe của bệnh nhân đã ổn định, tình trạng hồi phục tiến triển tốt. Chia sẻ về tình trạng sức khỏe hiện tại, chị H. cho hay bản thân cảm thấy khỏe hơn rất nhiều so với trước khi được ghép thận.

Bệnh viện đa khoa Đồng Nai cho biết toàn bộ viện phí cho ca ghép và chi phí chữa trị 6 tháng tiếp theo được bệnh viện miễn phí.

Bác sĩ Đinh Cao Minh, Phó giám đốc phụ trách Bệnh viện đa khoa Đồng Nai, cho biết thành công này là kết quả của quá trình chuẩn bị nghiêm túc, sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị, tinh thần trách nhiệm, sự tận tâm của đội ngũ y bác sĩ, nhân viên y tế; đồng thời là minh chứng cho sức mạnh của sự hợp tác, chuyển giao tri thức và khát vọng không ngừng vươn lên làm chủ các kỹ thuật y học tiên tiến.

Giám đốc Sở Y tế thành phố Đồng Nai (ở giữa) tặng hoa cám ơn đội ngũ bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy, và chúc mừng lãnh đạo Bệnh viện đa khoa Đồng Nai ẢNH: LÊ LÂM

Trước đó, bệnh viện đã cử nhiều bác sĩ đi đào tạo chuyên sâu về ghép tạng. Bao gồm bác sĩ phẫu thuật, bác sĩ gây mê hồi sức, điều dưỡng chăm sóc sau ghép.

Đồng thời đầu tư nâng cấp hệ thống trang thiết bị, vật tư y tế, phòng mổ vô khuẩn đạt chuẩn, quy trình kiểm soát nhiễm khuẩn khắt khe lần lượt được hoàn thiện.

Đến cuối năm 2025, Bộ Y tế ban hành quyết định công nhận Bệnh viện đa khoa Đồng Nai đủ điều kiện ghép thận.

Hơn 800 người chạy thận thường xuyên

Hiện thành phố Đồng Nai có khoảng 844 người bệnh phải chạy thận nhân tạo thường xuyên. Đây là phương pháp điều trị bắt buộc, cần duy trì lâu dài, với tần suất trung bình 12 lần/tháng.

Bệnh nhân là chị H.T.H và chồng là anh L.P.T dắt tay nhau lên sân khấu ẢNH: LÊ LÂM

Mặc dù phần lớn chi phí khám bệnh, chữa bệnh đã được Quỹ Bảo hiểm y tế chi trả theo quy định, người bệnh vẫn phải gánh khoản chi phí đồng chi trả trong suốt quá trình điều trị. Ước tính, tổng kinh phí cần hỗ trợ cho người bệnh lên đến khoảng 13,6 tỉ đồng/năm, tương đương trung bình khoảng 16,133 triệu đồng/người/năm. Đây là gánh nặng tài chính đáng kể đối với người bệnh, đặc biệt là những trường hợp có hoàn cảnh khó khăn, phải điều trị kéo dài.

Cũng theo tính toán của Sở Y tế thành phố Đồng Nai, mỗi năm số lượng bệnh nhân suy thận mạn giai đoạn 5 (giai đoạn cuối) phải chạy thận nhân tạo ước tính tăng từ 5 - 10%.

Nhằm hỗ trợ cho người bệnh chạy thận, UBND thành phố Đồng Nai đang lấy ý kiến về dự thảo nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ chi phí chạy thận nhân tạo. Ước tính khoảng 13,6 tỉ đồng/năm.