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Giáo dục

Đồng Nai: Tra cứu điểm thi, điểm chuẩn lớp 10 năm học 2026 - 2027

Lê Lâm
Lê Lâm
08/06/2026 16:43 GMT+7

Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đồng Nai đã công bố điểm thi, điểm chuẩn thi lớp 10 năm học 2026 - 2027.

Chiều 8.6, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đồng Nai đã công bố điểm thi lớp 10 năm học 2026 - 2027.

Đồng Nai: Tra cứu điểm thi, điểm chuẩn lớp 10 năm học 2026 - 2027- Ảnh 1.

Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đồng Nai họp hội đồng xét điểm chuẩn vào chiều 8.6

ẢNH: SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ ĐỒNG NAI

Phụ huynh và các em học sinh tra cứu kết quả tuyển sinh tại đây: https://tuyensinh.dongnai.edu.vn/tra-cuu-ket-qua-tuyen-sinh-dong-nai

Đồng thời, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đồng Nai cũng công bố điểm chuẩn của 21 trường THPT tổ chức thi tuyển. Cụ thể: 

Trường THPT Hùng Vương (phường Bình Phước) 20,25 điểm.

Trường THPT Long Khánh (phường Long Khánh) 19,75 điểm.

Trường THPT Thống Nhất A (phường Trảng Bom) 19,25 điểm.

Trường THPT Long Thành (phường Long Thành) 18,5 điểm.

Trường THPT Trấn Biên (phường Tam Hiệp) 24,75 điểm.

Trường THPT Tam Hiệp (phường Tam Hiệp) NV1 20,75 điểm, NV2: 23,5 điểm.

Trường THPT Ngô Quyền (phường Trấn Biên) 24 điểm.

Trường THPT Nam Hà (phường Trấn Biên) NV1: 20,5 điểm; NV2: 22,75 điểm.

Trường THPT Lê Hồng Phong (phường Long Bình) NV1: 22 điểm; NV2: 23,5 điểm.

Trường THPT Nguyễn Trãi (phường Long Bình) NV1: 20 điểm, NV2: 22,75 điểm.

Trường THPT Nguyễn Hữu Cảnh (phường Long Hưng) NV1: 20,25; NV2: 23 điểm.

Trường THPT Chu Văn An (phường Biên Hòa) NV1: 18,25 điểm; NV2: 21,25 điểm.

Trường THPT Thực Hành Sư Phạm (phường Tam Hiệp) NV1: 18,50 điểm: NV2: 21 điểm.

Trường THPT Phước Thiền (phường Nhơn Trạch) 17,75 điểm.

Trường THPT Tam Phước (phường Long Hưng) NV1: 18,25 điểm: NV2: 19,5 điểm: NV3: 21,5 điểm.

Trường THPT Xuân Lộc (phường Xuân Lộc) 13 điểm. 

Trường THPT Thống Nhất (xã Gia Kiệm) 13 điểm.

Trường THPT Trị An (phường Trị An) 13 điểm. 

Trường THPT Tân Phú (xã Định Quán) 12,5 điểm. 

Trường THPT Đoàn Kết (phường Tân Phú) 11 điểm.

Trường THPT Phước Bình (phường Phước Bình) 11,5 điểm.

Đối với 3 trường chuyên gồm THPT chuyên Lương Thế Vinh (phường Tam Hiệp), Trường THPT chuyên Bình Long (phường Bình Long) và Trường THPT chuyên Quang Trung (phường Đồng Xoài), Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đồng Nai đã cho phép được công bố điểm chuẩn cùng danh sách học sinh trúng tuyển vào hôm qua (8.6) trên trang Facebook của nhà trường.

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2026 - 2027 tại thành phố Đồng Nai diễn ra trong 2 ngày 28 - 29.5 với sự đăng ký của hơn 30.000 thí sinh, thi tuyển vào 24 trường THPT công lập.

Các trường THPT công lập và tư thục không tổ chức thi tuyển thì sẽ xét tuyển vào lớp 10 bằng hình thức xét học bạ THCS.

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