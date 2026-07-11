Đồng Nai: Trang trọng lễ truy điệu, an táng 63 hài cốt liệt sĩ

Ngày 11.7, Thành ủy – HĐND – UBND - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đồng Nai đã tổ chức lễ viếng, truy điệu, an táng 63 hài cốt liệt sĩ và dâng hương tưởng niệm anh linh các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Bình Phước (xã Đồng Tâm), nhân kỷ niệm 79 năm Ngày thương binh liệt sĩ (27.7.1947 – 27.7.2027).

Phó thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng cùng các đại biểu dự lễ truy điệu và an táng 63 hài cốt liệt sĩ ẢNH: HOÀNG GIÁP

Phó thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng, thượng tướng Nguyễn Văn Gấu, Thứ trưởng Bộ quốc phòng; Phó bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Đồng Nai Tôn Ngọc Hạnh, Chủ tịch UBND thành phố Đồng Nai Nguyễn Văn Út cùng đại biểu lãnh đạo dự

Đọc điếu văn tại buổi lễ, bà Nguyễn Thị Hoàng, Phó chủ tịch UBND thành phố, Trưởng Ban chỉ đạo 515 thành phố Đồng Nai, cho biết: Những năm qua, công tác tìm kiếm, quy tập, xác định thông tin liệt sĩ cũng như việc chăm sóc, sửa chữa, duy tu nghĩa trang liệt sĩ và các công trình ghi công, luôn được thành phố quan tâm.

Phó thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng cùng lãnh đạo thành phố phố Đồng Nai, lực lượng vũ trang dâng hoa, dâng hương các anh hùng liệt sĩ ẢNH: HOÀNG GIÁP

Từ năm 2002 - 2026, các thành viên Đội K72 của Bộ Chỉ huy quân sự thành phố đã nỗ lực vượt qua rất nhiều khó khăn, tìm kiếm hàng nghìn vị trí và đã cất bốc được 4.009 bộ hài cốt liệt sĩ hy sinh trong chiến tranh qua các thời kỳ ở trong nước và ngoài nước về an táng tại nghĩa trang liệt sĩ thành phố.

Bà Nguyễn Thị Hoàng, Phó chủ tịch UBND thành phố Đồng Nai đọc điếu văn tại buổi lễ ẢNH: HOÀNG GIÁP

Trong tháng 6.2026, Đội K72 đã tìm kiếm, cất bốc, được 62 bộ hài cốt liệt sĩ hi sinh trong chiến tranh ở nước bạn Campuchia và 1 hài cốt liệt sĩ được quy tập trong nước. Do điều kiện chiến tranh ác liệt kéo dài, 63 bộ hài cốt của các liệt sĩ đợt này đều chưa xác định được tên, tuổi, quê quán. May mắn có 2 mẫu sinh phẩm đủ điều kiện để gửi xác định ADN.

Phó thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng và lãnh đạo thành phố Đồng Nai đưa các hài cốt liệt sĩ ra khu vực an táng ẢNH: HOÀNG GIÁP

"Từ những mẫu sinh phẩm ít ỏi này, cùng với công tác thu nhận mẫu ADN thân nhân liệt sĩ chưa xác định được danh tính đang được thực hiện trên toàn quốc, chúng ta hi vọng tìm được thân nhân, mang lại niềm an ủi, xoa dịu phần nào những mất mát, đau thương cho các gia đình liệt sĩ", bà Hoàng xúc động chia sẻ.

Phó thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng và thượng tướng Nguyễn Văn Gấu, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đặt hoa lên các phần mộ liệt sĩ vừa được an táng ẢNH: HOÀNG GIÁP

Trong nỗi niềm tiếc thương vô hạn, Phó thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng cùng các đại biểu đã dâng lên các anh hùng liệt sĩ vòng hoa tươi thắm, thắp nén hương thơm và dành phút mặc niệm bày tỏ lòng tri ân, tưởng nhớ đến các anh hùng, liệt sĩ mãi mãi tuổi hai mươi — đã mang theo những ước mơ, những khát khao tuổi trẻ vào an giấc ngàn thu, vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì nghĩa vụ quốc tế cao cả.

Đến dự buổi lễ, cựu chiến binh Trương Thanh Tuyết (thành phố Đồng Nai) cho biết, rất xúc động trước những sự hy sinh mất mát của các anh hùng liệt sĩ, và sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và thành phố Đồng Nai đã quan tâm tổ chức một buổi lễ rất trang nghiêm và đầy ý nghĩa.

Anh Nguyễn Hiếu Trung, Phó bí thư Thành đoàn Đồng Nai thắp nhang lên các phần mộ liệt sĩ ẢNH: HOÀNG GIÁP

"Là một cựu chiến binh, chúng tôi nhận thấy rằng sự hy sinh của các anh hùng liệt sĩ là điều vô giá, mang lại hạnh phúc cho nhân dân chúng ta ngày hôm nay. Và chúng tôi – những cựu chiến binh – nguyện sẽ quyết tâm tiếp tục phấn đấu để thực hiện thắng lợi mọi nghị quyết của Đảng và Nhà nước, nhằm xây dựng đất nước chúng ta ngày càng giàu mạnh, phồn vinh và phát triển hơn nữa", ông Tuyết chia sẻ.

Ngay sau lễ dâng hoa, dâng hương, 63 hài cốt liệt sĩ đã được tổ chức truy điệu và an táng trong không khí trang nghiêm. Các đại biểu cũng đã đến thắp nhang lên hàng ngàn ngôi mộ anh hùng, liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Bình Phước.