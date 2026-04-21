Đồng Nai: Triệt phá đường dây ma túy, thu giữ 4 khẩu súng

Ngày 21.4, Công an xã Phú Riềng cho biết vừa phối hợp Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Đồng Nai triệt phá đường dây ma túy.

Trước đó, ngày 16.4, công an đã bắt quả tang đường dây ma túy do T.V.H (31 tuổi) và M.T.H.H (25 tuổi, ở thôn Tân Phước, xã Phú Riềng) cầm đầu. Tang vật công an thu giữ gồm khoảng 0,5 kg ma túy tổng hợp, 4 khẩu súng, 18 viên đạn cùng vật chứng có liên quan.

2 nghi phạm liên quan đến đường dây ma túy thời điểm bị lực lượng công an bắt quả tang và khám xét ẢNH: CÔNG AN XÃ PHÚ RIỀNG

Mở rộng điều tra, lực lượng công an tiếp tục giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với 4 người khác liên quan đến các hành vi mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy gồm: B.V.H (31 tuổi), L.T.G (22 tuổi), N.T.L (42 tuổi) và Đ.T.B (37 tuổi); đồng thời triệu tập nhiều người có liên quan khác để làm rõ vai trò của các đối tượng trong đường dây ma túy này.

Những người liên quan trong đường dây ma túy cùng tang vật công an thu giữ ẢNH: CÔNG AN XÃ PHÚ RIỀNG

Công an xã Phú Riềng khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, không tham gia, tiếp tay cho các hành vi vi phạm pháp luật. Chủ động tố giác tội phạm, chung tay giữ gìn an ninh trật tự, xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh.



