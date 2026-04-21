Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Pháp luật

Đồng Nai: Triệt phá đường dây ma túy, thu giữ 4 khẩu súng

Hoàng Giáp
21/04/2026 17:53 GMT+7

Công an xã Phú Riềng phối hợp Công an tỉnh Đồng Nai vừa triệt phá đường dây ma túy, thu giữ súng và đạn cùng ma túy tổng hợp.

Ngày 21.4, Công an xã Phú Riềng cho biết vừa phối hợp Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Đồng Nai triệt phá đường dây ma túy.

Trước đó, ngày 16.4, công an đã bắt quả tang đường dây ma túy do T.V.H (31 tuổi) và M.T.H.H (25 tuổi, ở thôn Tân Phước, xã Phú Riềng) cầm đầu. Tang vật công an thu giữ gồm khoảng 0,5 kg ma túy tổng hợp, 4 khẩu súng, 18 viên đạn cùng vật chứng có liên quan.

2 nghi phạm liên quan đến đường dây ma túy thời điểm bị lực lượng công an bắt quả tang và khám xét

ẢNH: CÔNG AN XÃ PHÚ RIỀNG

Mở rộng điều tra, lực lượng công an tiếp tục giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với 4 người khác liên quan đến các hành vi mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy gồm: B.V.H (31 tuổi), L.T.G (22 tuổi), N.T.L (42 tuổi) và Đ.T.B (37 tuổi); đồng thời triệu tập nhiều người có liên quan khác để làm rõ vai trò của các đối tượng trong đường dây ma túy này.

Những người liên quan trong đường dây ma túy cùng tang vật công an thu giữ

ẢNH: CÔNG AN XÃ PHÚ RIỀNG

Công an xã Phú Riềng khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, không tham gia, tiếp tay cho các hành vi vi phạm pháp luật. Chủ động tố giác tội phạm, chung tay giữ gìn an ninh trật tự, xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh.


Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận