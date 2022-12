Đồng Nai: Triệt phá đường dây mua bán ma túy, thu giữ 6 khẩu súng

Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT) Công an tỉnh Phú Yên vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 2 người lưu hành tiền giả. Các quyết định này đã được Viện KSND tỉnh Phú Yên phê chuẩn.