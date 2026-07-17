Đồng Nai: Xe tải bồn lao vào nhà dân làm 1 người chết, 1 người bị thương

Chiều 17.7, một vụ tai nạn giao thông xảy ra trên đường ĐT.752C, đoạn qua ấp Bình Minh, xã Minh Đức (thành phố Đồng Nai), khi chiếc xe tải bồn lao vào nhà dân ven đường làm 1 người chết và 1 người bị thương.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 14 giờ 30 cùng ngày, tài xế N.T.L (30 tuổi, ở thành phố Đồng Nai) điều khiển xe tải bồn biển số 93H-026... lưu thông trên đường ĐT.752C, theo hướng từ ngã ba Khu công nghiệp Việt Kiều đến UBND xã Minh Đức.

Hiện trường vụ tai nạn ẢNH: C.T.V

Khi đến đoạn ngã ba T&T (ấp Bình Minh, xã Minh Đức), xe tải bồn bất ngờ lao thẳng vào một căn nhà ven đường, tông trúng chị L.T.V (36 tuổi, ở ấp Bình Minh, xã Minh Đức) và một người khác đang ở trong nhà.

Hậu quả vụ tai nạn khiến cả 2 người bị thương nặng, dù được đưa đi cấp cứu nhưng chị L.T.V đã tử vong sau đó. Một phần căn nhà cũng bị xe bồn tông sập, hư hỏng nặng.

Lực lượng thuộc Phòng CSGT Công an thành phố Đồng Nai phối hợp công an xã Minh Đức nhanh chóng có mặt tại hiện trường điều tiết giao thông, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.