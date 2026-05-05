Đông Nam Á sẽ tăng tốc phát triển điện hạt nhân

Văn Khoa
05/05/2026 05:42 GMT+7

Tờ The Straits Times ngày 4.5 dẫn lời một số chuyên gia cho rằng cuộc xung đột giữa Mỹ - Israel với Iran có thể thúc đẩy kế hoạch khai thác năng lượng hạt nhân của Đông Nam Á khi khu vực này tìm cách giảm bớt sự phụ thuộc vào dầu khí Trung Đông.

Một nhà máy điện hạt nhân tại Pháp

ảnh: reuters

Trong đó, tiến sĩ Tan-Soo Jie-Sheng, từ Trường Chính sách công Lý Quang Diệu thuộc Đại học Quốc gia Singapore, cho rằng cuộc xung đột đã củng cố lý do phát triển năng lượng hạt nhân, và những quốc gia từng trì hoãn kế hoạch năng lượng hạt nhân giờ đây có thể xem xét kỹ việc tiếp tục triển khai.

Sự quan tâm năng lượng hạt nhân đang tăng mạnh trong khu vực Đông Nam Á. Những quốc gia như Indonesia, Thái Lan và Philippines đã đưa năng lượng hạt nhân vào kế hoạch phát triển điện lực của mình và đang đẩy mạnh các nghiên cứu khả thi, công tác chuẩn bị và hợp tác quốc tế, theo một phát ngôn viên của Cơ quan Năng lượng quốc tế. Tuy nhiên, giới chuyên gia cho rằng năng lượng hạt nhân cần có sự cam kết và phát triển lâu dài.

Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

