Đông nghẹt khách hàng đến hội chợ quốc tế đồ gỗ Việt Nam

Ban tổ chức cho biết có gần 2.000 khách từ 89 quốc gia và vùng lãnh thổ đăng ký tham gia hội chợ thường niên lớn nhất của ngành đồ gỗ Việt Nam. Đây là kết quả từ việc đẩy mạnh công tác truyền thông quốc tế để thu hút những nhà mua hàng tại nhiều quốc gia.

Như vậy, sau gần 3 năm gián đoạn vì đại dịch Covid-19, VIFA - EXPO 2022 đã chính thức trở lại từ ngày 31.8 đến 3.9.2022. Hội chợ thu hút gần 200 doanh nghiệp trong và ngoài nước đến từ 12 quốc gia và vùng lãnh thổ tham gia gần 1.000 gian hàng.

Diễn ra trong 4 ngày, với chủ đề: “Khám phá tinh hoa đồ gỗ và mỹ nghệ Việt Nam", các doanh nghiệp sẽ đem đến các sản phẩm đa dạng và mới nhất, từ đồ gỗ, đồ nội ngoại thất (sofa, bàn, ghế, giường, tủ, kệ, bếp…); đồ trang trí (tranh, bình hoa, đèn bàn, chăn, ga, gối, đệm, màn rèm…), thủ công mỹ nghệ (sơn mài, lục bình, mây tre đan…), quà tặng, gỗ nguyên liệu, máy móc và phụ kiện …

Trong khuôn khổ Hội chợ sẽ diễn ra các cuộc hội thảo: “Gỗ Canada - Tính linh hoạt vượt trội trong thiết kết”; “Ứng dụng số trong hoạt động thương mại xuất khẩu” với chủ đề: “Lộ trình ứng dụng số cho doanh nghiệp xuất khẩu” nhằm chia sẻ chuỗi cung ứng và ứng dụng số cho thương mại xuất khẩu.





Theo số liệu thống kê từ Tổng cục Hải quan, kim ngạch xuất khẩu gỗ và các sản phẫn đồ gỗ của Việt Nam tháng 8 ước đạt 1,35 tỉ USD. Tính trong 8 tháng năm 2022, kim ngạch xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ đạt 11,07 tỉ USD, tăng 6,2% so với cùng kỳ năm trước, trong đó xuất khẩu sản phẩm gỗ ước đạt 7,77 tỉ USD, giảm 3% so với cùng kỳ năm 2021.

Ông Phùng Quốc Mẫn, Phó chủ tịch Hội Mỹ nghệ và Chế biến Gỗ TP.HCM (HAWA) chia sẻ: Theo thông lệ, trong những tháng cuối năm, xuất khẩu sỗ và sản phẩm gỗ thường cao hơn so với đầu năm do nhu cầu hoàn thiện trang trí nội thất. Tuy nhiên, với tình hình lạm phát cao tại thị trường Mỹ và Châu Âu cũng như tồn kho hàng hóa do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ của Việt Nam những tháng cuối năm 2022 vẫn còn có nhiều thách thức để đạt được mục tiêu 16,5 tỉ USD của năm nay.

Vào tháng 3 vừa qua, Thủ tướng Chính phủ cũng đã phê duyệt “Đề án phát triển ngành công nghiệp chế biến gỗ bền vững, hiệu quả giai đoạn 2021 - 2030”. Mục tiêu đến năm 2030, đưa ngành công nghiệp chế biến gỗ trở thành một ngành kinh tế quan trọng; xây dựng và phát triển thương hiệu sản phẩm gỗ Việt Nam có uy tín trên thị trường trong nước và quốc tế; phấn đấu để Việt Nam nằm trong nhóm các nước hàng đầu thế giới về sản xuất, chế biến, xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ, phấn đấu tăng giá trị xuất khẩu gỗ và lâm sản đạt 20 tỉ USD vào năm 2025 và 25 tỉ USD vào năm 2030.